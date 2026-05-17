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Los pasajeros del Ambition viven con normalidad el brote de gastroenteritis en el barco

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Oviedo, 17 may (EFE).- Los pasajeros del crucero Ambition que no se encuentran afectados por el brote de gastroenteritis causado por un norovirus viven la situación con normalidad y, tras atracar a primera hora de la mañana en el puerto de Gijón, han podido disfrutar este domingo de excursiones por la ciudad, Oviedo o Covadonga.

Lo han podido hacer todos los pasajeros, menos los 17 que aún hoy continuaban afectados por este brote y que no han podido desembarcar del crucero, que tenía previsto zarpar a las 18:00 horas con rumbo al puerto de Bilbao.

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Según han relatado algunos pasajeros, en su mayoría ingleses e irlandeses, no hay miedo por el brote de gastroenteritis que ha llevado al personal del barco a extremar la limpieza y a pedir a sus ocupantes que extremen la limpieza de manos.

Según la jefa del servicio de Sanidad Exterior del Principado, María Belén Robles, la mayoría de los pasajeros se encuentran asintomáticos, por lo que han podido desembarcar, hacer excursiones por la ciudad y los alrededores, "haciendo vida normal".

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Asimismo ha señalado a los medios que, aunque tenían autorizado el desembarque directamente, desde el barco extremaron las medidas de precaución y esperaron a que llegara Sanidad Exterior del Principado para permitir que saliera del barco, lo que hicieron a partir de las 8:30 horas.

El epidemiólogo de la Consejería de Salud Emilio Huerta ha precisado que la situación está controlándose, que en el buque están "haciendo las cosas por el libro", siguiendo todos los protocolos de desinfección y limpieza, y que, aunque todavía tienen algún caso, éstos disminuyen.

El crucero Ambition llegó al puerto de Gijón a primera hora de la mañana de hoy procedente de A Coruña con 1.750 pasajeros a bordo, de los que 17, cuatro menos que ayer, aún estaban afectados por el brote de gastroenteritis.

La entrada y atraque el Ambition fue autorizada por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria de Gijón, que mantuvieron ayer una "reunión de coordinación" con la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de la ciudad, la Terminal de Cruceros, la consignataria del barco y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La Delegación del Gobierno en Asturias ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado que la "situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas* contempladas para garantizar la seguridad del pasaje, del personal portuario y de la población.

El Ambition, de 216 metros de eslora y procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.

El norovirus es el virus más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto que causa brotes explosivos en sitios cerrados y un alto número diario de deposiciones, así como malestar general. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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