La cúpula del PSOE espera ya en Ferraz el resultado de las elecciones andaluzas

Madrid, 17 may (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el resto de su equipo ya están reunidos en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para conocer los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo.

Según fuentes socialistas, la secretaria de Organización y su equipo más cercano se encuentran en la sede nacional del partido en Madrid, donde analizarán los resultados de estos comicios en los que el partido ha apelado a la coherencia de los votantes de izquierdas para lograr un gobierno de ese signo y votar a su candidata, María Jesús Montero.

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Junto al equipo de Organización, también seguirá el recuento la portavoz de la formación, Montse Mínguez.

Tras el escrutinio, Torró hará una primera valoración ante los medios de los resultados de los comicios que centrarán también parte de la reunión de la Ejecutiva federal que celebrará mañana el partido en Madrid. EFE

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