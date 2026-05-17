Espana agencias

La participación en Andalucía es del 52,16 % a las 18:00 horas, 7,6 puntos más que en 2022

Guardar
Google icon

Sevilla, 17 may (EFE).- La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 52,16 % a las 18:00 horas, 7,65 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 44,51 %, con los datos comunicados por todas las mesas electorales.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 18:00 horas habían votado 3.396.098 personas en toda Andalucía.

PUBLICIDAD

La provincia con más participación es Córdoba, con un 55,12 % y una subida de 6,64 puntos, y la que menos es Huelva, con un 48,10 %, aunque ha subido 8,21 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

La participación ha aumentado en todas las provincias y a las 18:00 horas alcanzaba el 54,82 % en Sevilla y un aumento de 8,04 puntos; el 53,82 en Jaén y una subida de 6,61 puntos; el 53,54 % en Granada y un incremento de 9,07 puntos; 50,66 % en Málaga y un alza de 7,07 puntos; 50,36 % en Almería y una subida de 8,59 puntos y el 48,63 % en Cádiz y un incremento de 7,27 puntos.

PUBLICIDAD

En una comparecencia para informar de este tercer avance de participación, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha señalado que la jornada electoral se mantiene sin incidencias destacables, aunque ha recordado que, por acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía y debido al retraso en la constitución de tres colegios electorales, los primeros datos del avance del escrutinio no serán publicados hasta las 20:43 horas, cuando cierren todos ellos.

Dicho acuerdo de la Junta Electoral, que sí ha permitido la publicación de sondeos a partir de las 20:00 horas, ya ha sido notificado tanto en la web de resultados como en las aplicaciones (app) correspondientes para que los ciudadanos puedan conocer el motivo del retraso.

Esta incidencia implica que no se publique ningún dato de escrutinio mientras haya algún colegio abierto en la comunidad, aunque no repercute en el recuento que se haga en el resto de los locales electorales.

Preguntado en rueda de prensa sobre qué posible porcentaje de escrutinio se podrá conocer para las 20:43 horas, Sanz ha indicado que es "imposible" determinarlo, dado que dependerá de la rapidez de cada mesa electoral y de las incidencias que puedan registrarse.

Según el aviso ya publicado en la web de seguimiento electoral, la Junta Electoral de Andalucía ha tenido conocimiento de distintas incidencias surgidas en algunas mesas electorales y de los acuerdos de las Juntas Electorales de Zona de Sevilla, Cádiz y Málaga.

En concreto, la Junta Electoral de Zona de Sevilla ha acordado que en el CEIP Los Azahares continúe la votación hasta las 20:43 horas, al haberse constituido las mesas electorales de dicho colegio electoral a las 9:43 horas.

La Junta Electoral de Zona de Cádiz ha acordado en este otro caso que en la Mesa Electoral Distrito 3 Sección 4 Mesa C, de la localidad de El Puerto Santa María (Cádiz), siga la votación hasta las 20:10 horas, al haberse constituido aquella con diez minutos de demora.

Finalmente, la Junta Electoral de Zona de Málaga ha acordado alargar en la Mesa 10-5-U la votación hasta las 20:14 horas, al haberse constituido aquella a las 9:14 horas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lookman da ventaja al Atlético al descanso (1-0)

Infobae

Álex Márquez: “Todo controlado, toca pasar por quirófano esta noche”

Infobae

Williot pone por delante al Celta al descanso en San Mamés (0-1)

Infobae

Espí adelanta al Levante en el primer tiempo tras grave error defensivo del Mallorca (1-0)

Infobae

Un gran gol de Chust pone con ventaja al Elche al decanso (1-0)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: el PP lograría la mayoría absoluta, el PSOE se desploma y el Vox se frena, según los sondeos a pie de urna

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: el PP lograría la mayoría absoluta, el PSOE se desploma y el Vox se frena, según los sondeos a pie de urna

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas