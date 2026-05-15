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Milan Jovanovic regresa al Pamesa Teruel para la temporada 2026-27

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Teruel, 15 may (EFE).- Pamesa Teruel Voleibol ha anunciado la incorporación del colocador serbio Milan Jovanovic para la temporada 2026-27, en una operación con la que el club oficializa el primer fichaje para el próximo curso en la Superliga.

Jovanovic, nacido en 1996 y con una altura de 1,95 metros, regresa a la entidad turolense después de haber defendido anteriormente la camiseta del club durante las temporadas 2020-21 y 2021-22.

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El jugador, internacional con su país, cuenta con experiencia tanto en la liga española como en competiciones europeas y llega procedente del Volley Amriswil de Suiza, equipo en el que ha jugado durante las temporadas 2024-25 y 2025-26.

Anteriormente militó en el Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck de Austria entre las campañas 2022-23 y 2023-24, si bien sus primeros pasos como profesional fueron en España.

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Su trayectoria incluye también una etapa en el CDV Textil Santanderina durante la temporada 2019-20, dos cursos en el CAI Teruel entre 2017 y 2019, y en Cajasol Vóley del 2015 al 2017. EFE

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