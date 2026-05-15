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Mataró, a confirmar la Final a Cuatro; Sant Andreu y Sabadell aspiran a unirse

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Barcelona, 15 may (EFE).- El Assolim Mataró defenderá este sábado la renta de cuatro goles lograda en la ida ante el SIS Roma (13-9) para regresar dos años después a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, una fase a la que también aspiran el Sant Andreu y el Astralpool Sabadell, este último obligado a una remontada de gran dificultad.

El equipo dirigido por Dani Ballart es el representante español que mejor lo tiene para certificar su presencia en Malta, sede de una fase final que se disputará del 10 al 13 de junio junto a la competición masculina, pero deberá confirmarlo en la piscina romana este sábado (20:00 CET).

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El Mataró deberá apoyarse en su solidez defensiva y en el acierto ofensivo de su referente, la estadounidense Jewel Roemer, para resistir a un conjunto italiano que ya demostró en la ida su competitividad. El premio es volver a unas semifinales continentales tras las ediciones de 2017, 2023 y 2024.

Más complicada es la empresa del Sabadell, que necesita remontar cinco goles tras el 12-17 encajado en la ida ante Olympiacos. El conjunto vallesano, que jugará este sábado a las 18:00 CET, se aferra a la épica para alcanzar su quinta Final a Cuatro consecutiva y mantener vivas sus opciones de conquistar su octavo título europeo.

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Con la salida ya confirmada este verano de su técnico David Palma tras nueve temporadas al frente, el arquitecto de una de las etapas más doradas del Sabadell -con 26 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones- querrá despedirse, como mínimo, llevando de nuevo a su equipo entre los cuatro mejores del continente.

En una de las piscinas más exigentes de Europa, el vigente subcampeón continental deberá neutralizar las virtudes de un rival plagado de campeonas del mundo con Grecia y evitar conceder situaciones de lanzamiento a la australiana Abby Andrews, su gran dolor de cabeza en la ida, en la que firmó cinco goles que castigaron al conjunto vallesano.

Entre la defensa de la renta del Mataró y la remontada del Sabadell se sitúa el vigente campeón, el Sant Andreu, que viaja a Grecia tras el 11-11 de la ida ante el Vouliagmeni (14:00 CET).

El empate en la piscina Pere Serrat dejó sensaciones encontradas: de verse contra las cuerdas a los primeros compases del partido (2-7, min.11) a firmar una reacción de carácter que evitó una derrota que parecía encarrilada.

De cara a la vuelta, el recorrido continental avala al Sant Andreu como favorito, aunque deberá elevar su nivel de concentración defensiva para contener el principal peligro heleno, con la presencia en la boya de la neerlandesa Kitty Joustra y la griega Eleni Xenaki.

En ataque, será clave generar situaciones favorables para el lanzamiento de las hermanas Ruiz, con el objetivo de mantener vivo el sueño de revalidar su primera y única 'Champions'.

En el último cruce de cuartos de final, el Ferencvaros húngaro, donde milita la española Bea Ortiz, tiene pie y medio en semifinales tras su contundente victoria por 16-9 en la ida. Ahora, deberá confirmar su superioridad en la piscina del UVSE Helia-D para seguir consolidándose como una de las principales amenazas para romper el dominio español en Europa desde 2023. EFE

avm/fa/og

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