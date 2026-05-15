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La semifinal entre Sinner y Medvedev, suspendida por lluvia, se completará el sábado

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Roma, 15 may (EFE).- La semifinal del Masters 1.000 de Roma entre el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev fue cancelada tras quedar interrumpida este viernes por la lluvia, cuando se disputaba el tercer set del encuentro, y se espera que se reanude este sábado.

El partido fue suspendido tras dos horas y quince minutos de juego, con Sinner al frente en el marcador por 6-2, 5-7 y 4-2. La semifinal se reanudará el sábado aunque la organización aún no ha anunciado el horario exacto de la reanudación.

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Las lluvia, habitual enemiga del torneo en la arcilla romana, ya habían obligado previamente a detener durante dos horas la otra semifinal del cuadro, la que enfrentó al noruego Casper Ruud y al italiano Luciano Darderi. EFE

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