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Amplian la alerta de la presencia de listeria en otros dos quesos de vaca

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Madrid, 12 may (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado este viernes a otros dos quesos de vaca la alerta por la presencia en estos productos de "listeria monocytogenes".

Se trata de un queso costeño de la marca Nativo y un queso estilo llanero de la marca Goya.

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Seguridad Alimentaria lanzó el martes una alerta de la presencia de "listeria monocytogenes" en queso fresco de vaca procedente de España de la marca Goya.

El queso costeño de Nativo con "listeria monocytogenes" ha sido detectado por la Comunidad de Castilla y León y el queso estilo llanero de Goya lo ha sido por Galicia, que se suman a la notificación del primer queso hecho el martes por las autoridades sanitarias de Aragón. EFE

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