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La oposición pide cuentas a Marlaska en el Congreso tras el fallecimiento de dos agentes en Huelva

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La oposición aprovechará la sesión de control al Gobierno de la próxima semana para exigir cuentas en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la reciente muerte de dos guardias civiles en acto de servicio persiguiendo a una narcolancha en Huelva y por su ausencia en el funeral, un examen que podría derivar en una nueva reprobación parlamentaria en el Pleno siguiente.

Según las preguntas registradas para la sesión del próximo miércoles, a las que ha tenido acceso Europa Press, la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, pedirá saber si Marlaska cree que los agentes fallecidos en Huelva lo han hecho en un "accidente laboral", en alusión a la calificación que dio a ambos fallecimientos la exvicepresidenta primera y actual candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

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Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, preguntará a Marlaska "cuál es la prioridad" de su Ministerio. Seguramente aprovechará la ocasión, o alguno de sus compañeros, para reprochar al titular de Interior y al resto de los miembros del Ejecutivo su ausencia en el entierro de los guardias civiles.

¿ESTÁ USTED A LA ALTURA?

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Y el portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, que vuelve la semana que viene al Congreso tras diez meses después de apartarse de la vida pública para someterse a un tratamiento médico por un cáncer, preguntará directamente al ministro si considera que esta "a la altura" del cargo.

Marlaska, que esos días estaba en Canarias en el operativo de emergencia por el brote de hantavirus, fue abucheado este miércoles durante la jura de nuevos guardias civiles en Baeza cuando dijo estar "rabioso" y "dolido", pero no "impotente" ante lo ocurrido.

En la misma sesión plenaria, el Grupo Popular planteará una interpelación urgente dirigida a Grande-Marlaska sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

El PP recordará que en 2024 el Senado aprobó tras la muerte de otros dos guardias civiles en otra operación contra el narcotráfico en Barbabe (Cádiz) una proposición de ley para incluir a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, así como a los funcionarios de Servicio de Vigilancia Aduanera, en la categoría de profesión de riesgo. Sin embargo, no ha llegado a ser debatida en el Congreso, tras ampliar la Mesa en más de 70 ocasiones el plazo de enmiendas, la última esta misma semana.

¿CUÁL ES SU PRIORIDAD?

También Vox formulará el miércoles otra interpelación para que Marlaska explique "cuál va a ser su prioridad" en el Ministerio del Interior.

Ambas iniciativas darán lugar a la presentación de sendas mociones de PP y Vox con recomendaciones al Gobierno que se votarán en el Pleno de la semana siguiente, la última de mayo, y en las que podría incluirse una nueva petición de reprobación de Grande Marlaska.

Por último, el diputado de UPN adscrito al Grupo Mixto, Alberto Catalán Higueras, formulará una pregunta oral al ministro del Interior para saber "por qué el Gobierno oculta información sobre el incremento de la criminalidad en Navarra y el resto de España".

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