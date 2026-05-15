La asesora de Begoña Gómez tacha de "disparatada" la acusación: Es política, no hay delito

Madrid, 15 may (EFE).- La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y a quien el juez Juan Carlos Peinado propone sentar frente a un jurado popular ha remitido al magistrado un escrito de defensa en el que tilda de "disparata" la acusación popular, coordinada por Hazte Oír: "No ha cometido ningún delito, es una acusación exclusivamente política".

En el escrito, de 32 páginas y al que he tenido acceso EFE, remitido al juez Peinado, la defensa de Cristina Álvarez insiste en el sobreseimiento de la causa después de que el magistrado rechazara el pasado 5 de mayo los recursos que pedían archivar la investigación y arremete contra el escrito de acusación formulado por la acusación popular.

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Esta solicita ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años por un delito de malversación; por el supuesto tráfico de influencias cuatro años; por corrupción en los negocios otros cuatro y por el de apropiación indebida seis.

La defensa de Álvarez considera que la acusación popular "retuerce" el derecho penal y comete "auténticas barbaridades jurídicas" como calificar como tráfico de influencias el nombramiento de personal eventual de confianza o acusar de apropiación indebida sobre un bien inmaterial.

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Además, denuncia el "disparate" de que Manos Limpias, una de las organizaciones que integran la acusación popular unificada pida la absolución de Álvarez y lleve tiempo presentando escritos y recursos pidiendo separarse del resto de acusaciones porque considera que su clienta no ha cometido ningún delito.

"Aunque fueran ciertos, los hechos no reúnen los elementos de ninguno de los tipos para ser considerado delito", esgrime el escrito, que apunta a la "desmesura" de las penas solicitadas y el "desproporcionado" número de testigos (120) que se proponen, la mayoría sin relación con los hechos.

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La "intención" continúa, es alargar al máximo la duración del juicio para obtener un mayor rédito político de su desarrollo. "La estrategia es evidente: alargar el juicio el tiempo necesario para que coincida con un proceso electoral, incluso la acusación sobre hechos que están fuera del perímetro de la causa".

El escrito lamenta que la "única" intencionalidad de las organizaciones políticas que integran la acusación popular es obtener un rédito político de un juicio "mediático", sin importarle que el juicio verse sobre hechos atípicos.

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Por su parte, en un escrito presentado por Hazte Oír al que ha tenido acceso EFE, esta asociación que dirige la acusación popular pide al magistrado Juan Carlos Peinado adherirse parcialmente al recurso de la defensa de Begoña Gómez presentado el pasado miércoles por una cuestión "estrictamente procesal".

Así, Hazte Oir coincide con la queja formulado por Antonio Camacho, letrado de Gómez, para que Peinado suspenda su decisión de pedir los escritos de acusación y defensa a las partes mientras no se haya completado la diligencia testifical cuya práctica viene acordada por la Audiencia Provincial de Madrid.

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"Acogemos esta argumentación y parcialmente lo solicitado, para evitar nuevos recursos dilatorios de las defensas, y no por el pleno convencimiento procesal o material de la vulneración de derecho alguno", deja claro en su escrito Hazte Oir. EFE