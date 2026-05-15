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El agresor sexual de una mujer hospitalizada en Ibiza la amenazó con cortarle el cuello

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Ibiza, 15 may (EFE).- El agresor sexual de la mujer hospitalizada en Can Misses, en Ibiza, la amenazó con “cortarle el cuello” si pedía auxilio, según ha explicado la Policía Nacional este viernes en un comunicado.

El hombre, que ha sido arrestado por violar a la mujer, entró al hospital en la madrugada del pasado lunes de “manera ilícita” y accedió a la sala donde estaba ingresada la paciente, levantó la sábana y el camisón de la mujer y la agredió.

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Mientras la violaba, la agarró de la garganta y la amenazó con “cortarle el cuello” si pedía auxilio, ha explicado la Policía, que ha ensalzado el acto de “gran valentía" de la víctima, que pulsó el botón del mando de su cama para solicitar ayuda.

Eso provocó que el agresor emprendiera la huida del hospital y, aunque fue perseguido por varias trabajadoras sanitarias, no pudieron darle alcance.

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Los hechos fueron trasladados a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que, dado el delicado estado de salud de la víctima, comunicaron la gravedad de los hechos al Juzgado de Guardia para que la mujer pudiera interponer la denuncia, de manera urgente, por videoconferencia.

Los agentes de la UFAM pusieron en marcha la investigación y pudieron identificar, localizar y detener al presunto autor en 24 horas.

Los policías confirmaron que el detenido estuvo residiendo en las proximidades al centro sanitario y localizaron su domicilio actual, una caravana situada en una finca rural de otro municipio.

Los agentes consideran probada la supuesta participación del detenido en la agresión sexual, que este viernes ha pasado a disposición judicial. EFE

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EFE

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