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4-2. Emery amarra la Champions

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Redacción deportes, 15 may (EFE).- La inspiración de su atacante Ollie Watkins, catorce goles en lo que va de Premier, dos de ellos decisivos este viernes en Villa Park, propició el triunfo del Aston Villa ante el Liverpool (4-2) que amarra la clasificación para la próxima Liga de Campeones del conjunto de Unai Emery.

El duelo directo entre el equipo de Birmingham y el de Anfield que afrontaron igualados a puntos en la tabla, elevó al conjunto local al cuarto puesto del que sale su rival. El conjunto de Eric Ten Hag, que ya lleva tres partidos sin ganar, cae al quinto lugar, con su objetivo champions aún sin cerrar.

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Aventaja el Liverpool en cuatro puntos al Bournemouth de Andoni Iraola, que tiene dos partidos por jugar. A los reds les queda uno. Igual que al Aston Villa que terminó con su mala racha, se reencontró con el triunfo. Supera en tres al Liverpool y en siete al Bournemouth.

Después de la ocasión del húngaro Dominik Szoboszlai a la media hora, con un tiro lejano que propició la intervención del argentino Emiliano dibu Martínez, se adelantó el Aston Villa a tres minutos del intermedio, en un centro de Lucas Digne desde la izquierda a Morgan Rogers que, dentro del área, envió un tiro al palo lejano de Giorgi Mamardashvili que no llega a alcanzar el balón.

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Pero el Liverpool enderezó el encuentro al inicio de la segunda, en un balón parado ejecutado por Szoboszlai al área, desde tres cuartos de campo, y el neerlandés Virgil Van Dijk batió al Dibu Martínez.

Solo cinco minutos duró el sosiego a los visitantes porque un error de Szoboszlai, que se resbaló cerca del área, propició que Morgan Rogers se llevara el balón, asistiera a Ollie Watkins que no falló y marcó el segundo.

El tercero también lo firmó Watkins, atento a cualquier acción. Como esta vez que en el rechace de un córner el zapatazo de Youri Tielemans lo detuvo Mamardashvili que también taponó el tiro posterior de Pau Torres pero no el siguiente que lo cogió el goleador para llevar la pelota a la red.

Antes, el Aston Villa ya pudo marcar en un zapatazo dentro del área de Emiliano Buendía que repelió la cruceta.

En pleno correcalles llegó el cuarto del equipo de Birmingham. Watkins ejerció de asistente a John McGinn que casi sin carrerilla miró a portería y envió la pelota a la escuadra, imposible para Mamardashvili.

Maquilló el marcador el Liverpool en el añadido con otro gol de Van Dijk, también de cabeza y también asistido por Szoboszlai que no evitó la frustración red, aún pendiente de cerrar la Champions que ya tiene en la mano el Aston Villa.

-- Ficha técnica

4 - Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne; Victor Lindelof (Ross Barkley, m.46), Youri Tielemans (Douglas Luiz, m.90); John McGinn (Jadon Sancho, m.90), Emiliano Buendía (Jan Maatsen, m.85), Morgan Rogers; y Ollie Watkins.

2 - Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez (Federico Chiesa, m.66), Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch (Florian Wirtz, m.66), Alexis Mac Allister; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha; y Cogy Gakpo (Mohamed Salah, m.74).

Goles: 1-0, m.42: Morgan Rogers; 1-1, m.52: Virgil Van Dijk; 2-1, m.57: Ollie Watkins; 3-1, m.73: Ollie Watkins; 4-1, m.89: John McGinn; 4-2, m.92: Virgil Van Dijik.

Árbitro: Chris Kavanagh. Mostró tarjeta amarilla a Ollie Watkins, Matty Cash y John McGinn, del Aston Villa y a Joe Gomez, del Liverpool.

Incidencias: encuentro de la trigésima séptima jornada de la Premier disputado en el estadio Villa Park de Birmingham ante unos 43.000 espectadores. EFE

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