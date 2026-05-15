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1-1. El Cádiz rescata un punto de oro ante el Castellón

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Castellón, 15 may (EFE).- Castellón y Cádiz firmaron tablas este viernes (1-1) en un partido en el que el conjunto visitante aprovechó una jugada a balón parado y los albinegros no fueron capaces de generar ocasiones para cerrar el duelo.

El resultado le sabe a poco al Castellón en su pugna por la promoción de ascenso a Primera División y ya encadena tres partidos sin ganar, mientras que el conjunto cadista se sitúa, momentáneamente, cuatro puntos por encima del descenso.

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El Cádiz planteó un partido encerrado atrás con tal de no dejar espacios al Castellón, que tuvo el balón pero no encontró la velocidad para desarbolar al conjunto gaditano.

Camara dispuso de una oportunidad en la que no acertó a rematar ni a controlar en el área pequeña un centro de Alcázar por la banda izquierda y los albinegros se pudieron adelantar en el minuto 25 tras una triangulación por la banda derecha en la que Cipenga asistió a Camara, aunque el delantero estaba en fuera de juego y el gol fue anulado.

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La mejor ocasión en el primer tiempo fue del Cádiz, con un balón en largo a la espalda de un Castellón que estaba en campo rival y que permitió a Antoñito, saliendo desde su campo, conducir hasta el área local, donde se plantó ante Matthys, pero no pudo superar al portero, que rechazó su lanzamiento.

El único lanzamiento entre los tres postes en la primera mitad del Castellón lo firmó Calatrava desde la frontal y lo atajó David Gil.

La segunda parte se inició con el mismo esquema en ambos equipos y el Castellón no tardó en ponerse por delante en el marcador. Lo logró en el minuto 54. Calatrava dio un pase en largo a Camara, que se plantó en el área y asistió con un golpeo raso a Cipenga, que marcó el 1-0.

El Castellón dispuso poco después de una doble oportunidad para ampliar la ventaja. Primero fue Alberto Jiménez el que no acertó a cabecear en el área pequeña y luego Juan Díaz se adelantó a Camara, que estaba preparado para empujar el balón al fondo de la red, y en el despeje envió el balón al larguero.

Idiakez movió ficha y los cambios surtieron efecto en el Cádiz, que empató en una acción a balón parado en el minuto 73. Un lanzamiento de córner lo rechazó Matthys y Pelayo empujó la pelota al fondo de las mallas.

El Castellón trató de volcarse sobre el área del Cádiz pero no encontró el camino hacia el gol. Sólo un centro de Mabil cabeceado por Álvaro García inquietó a David Gil, aunque se marchó fuera junto al poste derecho de su meta.

- Ficha técnica:

1 - Castellón: Matthys; Mellot (Douglas, min. 79); Alcázar (Tincho, min.63), Brignani, Alberto Jiménez; Barri (Doue, min. 79), Gerenabarrena; Cipenga (Suero, min. 79), Calatrava, Jakobsen (Mabil, min.56) y Camara (Álvaro, min.73).

1 - Cádiz: David Gil; Juan Díaz, Sergio Arribas (Climent, min. 72), Pelayo, Iker Recio (Kvačević, min. 36); Kouame, Sergio Ortuño (García Pascual, min.68), De la Rosa (Ocampo, min. 68), Antoñito; Lucas Pérez (Dawda, min.68) y Diarra (Álex, min. 86).

Goles: 1-0, m.54: Cipenga. 1-1, m.73: Pelayo.

Árbitro: Germán Cid (comité castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a Mellot, Barri y Camara, del Castellón; y a David Gil, Kouame, Ocampo, García Pascual, Dawda y Lucas Pérez, del Cádiz.

Incidencias; Partido correspondiente a la 40ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia ante 12.319 espectadores. EFE

qrg/cta/ism

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EFE

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