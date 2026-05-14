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PSOE denuncia ante la JEA la aparición "masiva y simultánea" de carteles "contra" el partido en cinco provincias

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El PSOE de Andalucía ha elevado a la Junta Electoral de Andalucía (JEA) una denuncia por la aparición "masiva y simultánea" en varias ciudades y municipios de cinco provincias andaluzas este pasado miércoles 13 de mayo de "numerosos carteles y soportes de propaganda electoral dirigidos específicamente" contra el partido "y dirigentes y referentes políticos socialistas".

Así se relata en la "denuncia electoral", formulada este jueves día 14 por el PSOE-A y consultada por Europa Press, en la que se advierte a la JEA de la "ejecución coordinada de una campaña de propaganda política anónima, engañosa y deliberadamente manipuladora desplegada" durante la campaña electoral de los comicios autonómicos de este domingo, 17 de mayo, "en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén".

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Desde el PSOE-A presentan esta denuncia al entender que se puede estar cometiendo "una actuación gravemente lesiva para la integridad del proceso electoral, los principios de transparencia y objetividad proclamados en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (Loreg), y la libre formación de la voluntad del electorado".

Según relata la denuncia socialista, durante la jornada de este pasado miércoles, 13 de mayo, aparecieron "colocados de forma masiva, simultánea y coordinada en distintas ciudades y municipios de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén numerosos carteles y soportes de propaganda electoral dirigidos específicamente contra el PSOE de Andalucía y contra dirigentes y referentes políticos socialistas".

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"Entre los mensajes difundidos destacan expresiones tales como 'Que te voten en Sevilla', 'Para estos... que vuelva Susana', 'Sin Ambrosio no vamos', 'Que te voten en Fuenteovejuna'..., "acompañadas de imágenes de dirigentes socialistas y diseñadas expresamente para proyectar ante la ciudadanía una apariencia de desafección electoral, rechazo político y desmovilización del electorado progresista respecto del PSOE de Andalucía", se puede leer en la denuncia socialista.

Para el PSOE-A, "la propia configuración de los mensajes revela un conocimiento preciso del contexto político y territorial andaluz, utilizándose dichas referencias no con finalidad informativa o de crítica política legítima, sino como mecanismo de manipulación emocional del electorado socialista y progresista".

"IDÉNTICA OCULTACIÓN" DE LA AUTORÍA DE LOS CARTELES

La denuncia, que incluye "fotografías acreditativas de los diversos carteles y soportes de propaganda denunciados", subraya que dicha "propaganda" presenta "una absoluta homogeneidad estética, gráfica, narrativa y logística, idéntico diseño visual, misma estructura tipográfica, mismos códigos cromáticos y propagandísticos, utilización reiterada de referentes socialistas, mismo mensaje político de fractura y desmovilización, idéntica ocultación de autoría, y despliegue simultáneo en distintas provincias andaluzas".

"La coincidencia temporal, territorial y gráfica de los hechos excluye cualquier hipótesis de actuación aislada o espontánea y evidencia la existencia de una operación organizada de propaganda política desplegada de manera coordinada a escala autonómica", sostiene en su denuncia el PSOE-A, para quien lo que se muestra es "una modalidad especialmente grave de propaganda política encubierta o 'propaganda negra', incompatible con los estándares mínimos de integridad democrática exigibles en un proceso electoral".

Desde el PSOE-A sostienen también que "la opacidad deliberada de los responsables tiene como finalidad impedir al electorado conocer quién impulsa realmente la campaña y favorecer así el efecto manipulador perseguido", así como entienden que "resulta materialmente imposible la ejecución simultánea de campañas de estas características en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén sin contratación profesional de diseño e impresión, financiación económica relevante, estructura organizada de distribución, coordinación territorial y planificación previa de impacto electoral".

SOLICITUDES A LA JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

Al considerar que "la gravedad de los hechos, su dimensión autonómica y la posible existencia de financiación opaca justifican la inmediata intervención de la Administración electoral y, en su caso, el traslado al Ministerio Fiscal", el PSOE-A solicita a la JEA en su denuncia que admita la misma y "declare que la campaña denunciada constituye una actuación potencialmente contraria a los principios de transparencia, objetividad, igualdad y limpieza electoral proclamados en la Loreg".

También, que la Junta Electoral de Andalucía "ordene la retirada inmediata de toda la propaganda denunciada distribuida en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén", y que "acuerde la apertura urgente de actuaciones de investigación dirigidas a identificar la autoría material e intelectual de la campaña, personas físicas o jurídicas responsables, empresas de diseño, impresión y distribución, financiación empleada, y estructura organizativa utilizada para su despliegue".

Igualmente, el PSOE-A también suplica a la JEA que "oficie de forma urgente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para conservación inmediata de grabaciones de cámaras públicas y privadas, identificación de vehículos y personas implicadas en la colocación masiva de carteles, y análisis de posibles conexiones organizativas entre las distintas provincias afectadas".

Por último, desde el PSOE-A se solicita a la Junta Electoral que "dé traslado inmediato al Ministerio Fiscal a fin de que valore la posible existencia de actuaciones organizadas de propaganda política encubierta, financiación opaca, desinformación electoral coordinada o cualquier otra actuación dirigida a alterar fraudulentamente la libre formación de la voluntad del electorado".

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EuropaPress

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