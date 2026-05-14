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Humanistas ven una "banalización" en los tubos colocados en el Parador de Santiago

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Santiago de Compostela, 14 may (EFE).- El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras de Galicia ha denunciado este jueves la "banalización" que aprecian en los tubos metálicos colocados en el Parador de Santiago de Compostela, conocido como Hostal dos Reis Católicos, y demandan un sistema de desagüe más respetuoso.

Esta organización, que agrupa a más de 400 profesionales de titulaciones científicas y humanísticas, sostiene en un comunicado que es "inaceptable" que el remedio pase por estas cánulas y afea que se haya optado por "soluciones rudimentarias".

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La tecnología moderna, indican en la nota, permite canalizaciones ocultas o sistemas integrados que resuelven la evacuación de agua sin "sacrificar" por ello la integridad visual de un espacio que es patrimonio.

Si bien el colegio reconoce la necesidad de proteger el considerado como el hotel en funcionamiento más antiguo de España, subraya que "la forma en la que se ha decidido hacerlo no está a la altura del lugar".

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También señala que un principio fundamental de la restauración es que cualquier adición debe ser reversible sin dañar el soporte y, en este sentido, apunta que el contacto del metal con el granito histórico puede generar procesos de erosión diferencial y manchas por óxido, comprometiendo así la conservación futura de la piedra.

Cada elemento del Parador de Santiago de Compostela además, aseguran en el escrito, forma parte de una secuencia histórica coherente y esos tubos "distorsionan la percepción del monumento y falsifican su lectura original" tratando las gárgolas junto a las que se han instalado como "meros desaguaderos y no como piezas arqueológicas clave".

Aparte, observan, en un espacio de máxima significación simbólica no se deben introducir "elementos que reclamen una atención ajena a la lógica" de la construcción.

Por todo ello, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras de Galicia insta a las autoridades y a la dirección del hostal a que se retiren "de inmediato" los tubos metálicos, a ejecutar un proyecto de restauración que entienda el monumento como un todo arqueológico y arquitectónico, y a asumir la responsabilidad institucional de transmitir el legado "sin distorsiones". EFE

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