1-1. El Girona empata contra la Real y sale del descenso

Girona, 14 may (EFE).- Un gol de Cristhian Stuani en la segunda mitad dio un empate al Girona en el partido de este jueves en Montilivi con la Real Sociedad (1-1) y permitió que el equipo de Míchel Sánchez cerrara la 36ª jornada fuera del descenso, con un punto de renta sobre la zona roja.
El cuadro de Pellegrino Matarazzo se había adelantado en el minuto 28, pero el Girona, superior en ocasiones, Stuani hizo el gol de la igualada en el 66' y el Girona escaló hasta la 15ª posición. EFE
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