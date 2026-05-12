Sergio Ramos acuerda la compra del Sevilla a falta de la firma y la aprobación del CSD

Sevilla, 12 may (EFE).- El exfutbolista Sergio Ramos, en nombre del fondo 'Five Eleven Capital', y los principales accionistas del Sevilla llegaron este martes a un acuerdo para la compraventa del club hispalense, a falta de la firma de los documentos y de la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).
Ramos, en compañía de su abogado de confianza, Julio Senn, mantuvo el lunes una reunión de casi diez horas con los dirigentes sevillistas en un hotel de la capital hispalense y este martes tuvo lugar un nuevo encuentro para cerrar los detalles de la compraventa. EFE
PUBLICIDAD
lhg/agr/cmm
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Los agresores a un hombre con camiseta antifascista reconocen los hechos pero no el motivo
El Gobierno de Andalucía exige a Montero que pida perdón a la Guardia Civil
Montero califica de "muerte en acto de servicio" el fallecimiento de dos guardias civiles
El juez mantiene imputado a Koldo García en el caso de las mascarillas de la Audiencia
Fiscalía impugna el recurso presentado por Jácome, que "sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad"
MÁS NOTICIAS