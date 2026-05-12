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Sergio Ramos acuerda la compra del Sevilla a falta de la firma y la aprobación del CSD

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Sevilla, 12 may (EFE).- El exfutbolista Sergio Ramos, en nombre del fondo 'Five Eleven Capital', y los principales accionistas del Sevilla llegaron este martes a un acuerdo para la compraventa del club hispalense, a falta de la firma de los documentos y de la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Ramos, en compañía de su abogado de confianza, Julio Senn, mantuvo el lunes una reunión de casi diez horas con los dirigentes sevillistas en un hotel de la capital hispalense y este martes tuvo lugar un nuevo encuentro para cerrar los detalles de la compraventa. EFE

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lhg/agr/cmm

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