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Luis García: "El partido de Villarreal es el más difícil de los tres que quedan"

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Sevilla, 12 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, declaró este martes que el partido del miércoles en el campo del Villarreal "es el más difícil de los tres que quedan" de aquí a final de LaLiga porque los castellonenses "han ganado catorce de los diecisiete que han jugado de local".

El técnico madrileño, en la comparecencia de prensa que ofreció tras la sesión preparatoria que dirigió en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y antes del viaje a Villarreal, recordó que "en los últimos cinco partidos en casa", el conjunto amarillo "iba ganando 2-0 al descanso".

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García Plaza destacó que "sus números en casa asustan, son un equipazo. Tienen un gran entrenador -Marcelino García Toral-, una grandísima plantilla y una propiedad que invierte dinero", si bien subrayó que el Sevilla irá "con mentalidad de competir al máximo".

El preparador del conjunto andaluz asumió que "va a ser muy complicado sumar", aunque mostró la necesidad de "intentarlo a tope porque cuarenta puntos" que atesora el Sevilla actualmente "no valen para salvarse" y dijo que "sería bonito ser el tercer equipo de LaLiga que gana" en La Cerámica "después de Real Madrid y Barcelona".

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García Plaza informó de la baja por lesión del delantero Isaac Romero, quien "no viaja", y reveló, sin dar nombres, que hará "cuatro o cinco cambios" en relación al partido del pasado sábado ante el Espanyol por recomendación de los médicos", ya que hay algunos que sólo pueden "jugar un ratín".

El preparador sevillista constató que "cuando encadenas esfuerzos a final de temporada, se nota", y contrastó la situación de su plantilla con la del Villarreal, que "pudo rotar para tener a todos sus titulares frescos para mañana".

García Plaza otorgó parte del mérito de las dos victorias logradas en las dos últimas jornadas -Real Sociedad (1-0) y Espanyol (2-1)- "a la afición", ya que "la derrota en Pamplona -en la anterior jornada (2-1)- fue muy dura por cómo se produjo, pero a partir de ahí se han vivido dos semanas que impregnan de sevillismo a cualquiera".

El entrenador sevillista recordó que "el pasado sábado, el equipo encaja un gol en un momento terrible y se repone, sobre todo, gracias a la afición", que empujó para que "el ansia de los objetivos" propiciase que algunos "jugadores rompieran los esquemas", si bien señaló que "además de eso, hay que tener un plan de juego".

García Plaza alabó al defensa navarro César Azpilicueta, que "es uno de esos jugadores que todo entrenador quiere tener", aunque no haya podido participar por lesión en las últimas semanas, ya que "está pendiente de todo y ayuda. Su actitud es perfecta".

El madrileño añadió sobre Azpilicueta que "va a volver a participar de aquí a final de LaLiga porque ya está bien", aunque no quiso anunciar si lo hará el martes en Villarreal. EFE

lhg/agr/cmm

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EFE

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