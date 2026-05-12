El SIMA abre sus puertas el 20 de mayo con 17.000 viviendas y un peso internacional récord

Madrid, 12 may (EFE).- El Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA, que se celebrará del 20 al 23 de mayo en Ifema, ha presentado este martes su edición número 27, que reunirá a 390 empresas y contará con una oferta de más de 17.000 viviendas y una participación internacional récord, con un 37 % de oferta.

Según han explicado los organizadores del evento en un encuentro con los medios, esta edición llega en un momento "decisivo" para el mercado residencial español, marcado por la necesidad de ampliar la oferta de vivienda, facilitar el acceso residencial y dar respuesta a nuevas formas de habitar.

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El director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora del Salón, Eloy Bohúa, ha señalado que la oferta de vivienda se concentrará principalmente en Madrid, así como en la costa mediterránea, Canarias y la costa atlántica y cantábrica.

La participación internacional representa ya casi el 40 % de la feria inmobiliaria, con especial protagonismo de Latinoamérica, siendo la República Dominicana, México, Panamá, Costa Rica, Colombia o Estados Unidos los principales exponentes.

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De hecho, la República Dominicana será el país invitado y contará con la participación de más de 40 empresas e instituciones del sector inmobiliario dominicano, que presentarán proyectos estratégicos y un marco fiscal y legal orientado a la atracción de capital internacional.

Bohúa ha afirmado que esta presencia permitirá ampliar el alcance global de la feria y fortalecer el diálogo entre operadores, administraciones públicas e inversores en una industria cada vez mas globalizada.

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Además, SIMA INVEST y el Foro del Inversor Particular facilitarán el encuentro del pequeño inversor con proyectos y oportunidades inmobiliarias, que ofrecerá información clave para la toma de decisiones, mientras que SIMAPRO y SIMA TECH ofrecerán una visión integral del sector y anticiparán las principales tendencias del mercado residencial. EFE