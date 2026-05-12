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El PP urge a Zapatero a aclarar si "mintió" en la comisión del Senado cuando negó tener patrimonio "oculto"

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha emplazado este martes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a aclarar si "mintió" en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado cuando negó tener patrimonio "oculto". También ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ofrezca explicaciones porque "nada de lo que presuntamente ha hecho Zapatero podría haberlo hecho" sin el Gobierno, aludiendo al rescate de Plus Ultra.

Gamarra se ha hecho eco de la información de 'El Confidencial', que señala que nuevas investigaciones judiciales implican a Zapatero en operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. Según este medio, el expresidente del Gobierno habría movido los fondos por varios países con la ayuda de sociedades pantalla y testaferros.

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En declaraciones a los medios en la sede del PP, Gamarra ha afirmado que "no cabe más silencio" y "se necesitan explicaciones", tanto de Zapatero como de Sánchez porque, a su juicio, las informaciones que se están conociendo "evidentemente les atañe a ambos". A su juicio, es "momento de saber qué hay de verdad".

"Estamos hablando de rescates millonarios a través de fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que podría haber intervenido Zapatero y, además, haber cobrado por ello", ha manifestado la vicesecretaria del PP, que ha reprochado a Sánchez que "guarde un silencio absoluto".

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Así, la dirigente del PP ha reclamado "transparencia" para poder saber si el expresidente del Gobierno "mintió en la comisión del Senado cuando dijo que él podía justificar todos sus ingresos"; "si mintió cuando decía que él no tenía que dar ningún tipo de explicación"; y "si mintió cuando dijo no tener patrimonio que estuviera oculto".

Gamarra ha subrayado que esto no afecta solo a Zapatero sino también a Pedro Sánchez porque "muchas de las operaciones con las que se está vinculando" el expresidente "han tenido consecuencias o actuaciones por parte del Gobierno de España", aludiendo al rescate de la aerolínea Plus Ultra, en el que "presuntamente habría intervenido el señor Rodríguez Zapatero".

A su entender, Sánchez debe aclarar "si sabía que estaba detrás de ese rescate un expresidente del Gobierno mediando presuntamente por él" y si era consciente de las "investigaciones judiciales" que se ciernen sobre el expresidente cuando le "nombró sucesor" de Santos Cerdán --exsecretario de Organización del PSOE-- en las relaciones con los socios de investidura del PSOE.

"Por tanto, no sólo tiene que dar explicaciones el señor Zapatero, un expresidente, sino que también tiene que dar explicaciones el actual presidente porque estas investigaciones afectan directamente y apelan directamente al presidente del Gobierno", ha abundado.

PIDE QUE ESAS EXPLICACIONES SE OFREZCAN EN LA CAMPAÑA ANDALUZA

Gamarra ha señalado que Zapatero debería dar esas explicaciones esta semana, en plena campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, dado que el expresidente está acompañando a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, como "todo un referente internacional del socialismo".

"Hablamos de ese Partido Socialista de Andalucía que tiene vinculación con la corrupción de la mano del gran caso de los ERE y hablamos de la señora Montero, que hasta hace nada era responsable de Hacienda y, por tanto, de que todos estos delitos por los que presuntamente se estaría investigando a Zapatero no ocurran en nuestro país", ha concluido.

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EuropaPress

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