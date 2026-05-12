El Atlético, con Musso de portero y Griezmann y Lookman en el ataque

Pamplona, 12 may (EFE).- El argentino Juan Musso vuelve a la titularidad en el partido ante el Osasuna, mientras que Griezmann y Lookman formarán en el ataque del equipo rojiblanco.

Además de Musso, Simeone introduce otros tres cambios con respecto el equipo que perdió contra el Celta el pasado sábado en el Metropolitano. Mendoza y el mexicano Vargas estarán en el centro del campo, lo mismo que el argentino Thiago Almada. El uruguayo José María Giménez, lesionado, Alex Baena, sancionado, Oblak y Sorloth no están en el once inicial.

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Por parte de Osasuna, Lisci introduce a Aitor Fernández, Torró, Galán y Moi como novedades respecto a la derrota ante el Levante.

Alineaciones:

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Osasuna: Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Moi; Rubén García, Budimir, Moro.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Almada, Mendoza, Koke, Vargas, Lookman y Griezmann. EFE.

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Le/jl