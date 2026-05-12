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Dos tercios de los españoles van más a bares y restaurantes que hace un año, según estudio

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Madrid, 12 may (EFE).- El 66 % de los españoles va a bares y restaurantes igual o más que el año pasado, un porcentaje que aumenta al 76 % entre los menores de 44 años, según un estudio de la patronal de gran consumo Aecoc.

La responsable de estudios Shooperview de Aecoc, Marta Munné, ha presentado su noveno barómetro de momentos de consumo fuera del hogar, previo a la celebración este martes del Congreso Horeca de la patronal, de dos días de duración.

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Según el estudio, los jóvenes empujan el crecimiento de un consumo en hostelería que resulta "resiliente a las tensiones de precios", en medio de la búsqueda por compartir, socializar, disfrutar y evadirse, lo que muestra una mayor demanda de experiencias.

"Es un sector de futuro dinamizado por los jóvenes, que buscan un consumo más experiencial y alternativas a cocinar, con nuevos momentos de consumo", ha detallado Munné.

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El 40 % de los españoles consume platos preparados al menos una vez a la semana y el 37 % cree que los del supermercado son una forma "rápida y más económica que los del restaurante".

El 57 % de los consumidores pide en alguna ocasión comida a domicilio y el 28 % lo hace al menos una vez a la semana, porcentaje que sube a casi un 80 % entre los jóvenes.

Aecoc también ha observado un trasvase del consumo nocturno al diurno en la mitad de los consumidores, con un 48 % que sale más a comer al mediodía que a cenar y un 30 % que ha adelantado los horarios.

Se están introduciendo, asimismo, más momentos de consumo entre un tercio de los españoles: un 17 % de los consumidores sale más a tomar el aperitivo que hace unos años y un 19 % opta más por el tardeo.

Munné ha explicado que el 83 % de los trabajadores desayuna fuera algún día entre semana, momento en el que el 44 % de los encuestados toma café con algún tipo de alimento salado y el 13 % prefiere una fórmula cerrada para ajustar su presupuesto.

En general, solo un 20 % de los españoles gasta menos cuando sale a consumir en la restauración, el 37 % escoge menús más reducidos y el 53 % está dispuesto a acudir en horarios menos concurridos para obtener un mejor precio.

El 80 % considera importante que el personal sea amable, atento y rápido; el 58 % que conozcan la carta y los ingredientes; y el 86 % prefiere el servicio de mesa, aunque tenga que esperar más.

También es importante que el local sea acogedor y tranquilo para el 68 % de los encuestados, que valoran que sea un espacio adecuado para trabajar (34 %), con espectáculos en directo (30 %), adaptado a los niños (38 %) y que permita mascotas (33 %).

El 60 % de los españoles da relevancia al tipo de comida, el 23 % pide platos que puedan compartir en redes, el 46 % se guía por las buenas reseñas "online" y el 80 % se muestra propenso a repetir en restaurantes con iniciativas contra el desperdicio alimentario.

En cuanto al consumo de bebidas fuera del hogar, el 54 % bebe agua, seguida de cerveza (53 %), refrescos (46 %), café (43 %) y vinos (40 %), aunque también hay potencial de crecimiento para bebidas de frutas y sin alcohol. EFE

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EFE

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