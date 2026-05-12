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Condenado a dos años de prisión por fomentar el odio contra la comunidad islámica en redes

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Almería, 12 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de prisión a un hombre por un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, tras difundir mensajes de hostilidad contra el islam a través de una red social.

La sentencia, dictada de conformidad entre las partes y a la que ha tenido acceso EFE, declara probado que el acusado, residente en Almería, utilizó un perfil en internet con más de 1.600 seguidores para propagar su rechazo hacia la comunidad musulmana.

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Entre mayo y octubre de 2022, el individuo publicó diversos comentarios en los que hacía un llamamiento a erradicar y perseguir esta religión, instando a la destrucción de lugares de culto y asociando de forma denigratoria a este colectivo con la criminalidad.

El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de reparación del daño. El hombre, arrepentido por su comportamiento, desactivó su cuenta, borró los mensajes y publicó un extenso texto en mayo de 2025 en el que se retractaba de sus afirmaciones y pedía perdón públicamente.

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Además de la pena de cárcel, el fallo impone al condenado tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros y la inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio educativo, deportivo o de tiempo libre durante cinco años. Asimismo, se le inhabilita para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y deberá asumir las costas procesales.

El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un periodo de dos años. Esta medida queda condicionada a que el reo no vuelva a delinquir en ese tiempo y a su participación obligatoria en un programa de igualdad de trato y no discriminación. La resolución ya es firme. EFE

mma/bfv/aam

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EFE

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