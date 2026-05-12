Bordalás: "El milagro es estar virtualmente salvados a falta de seis jornadas"

Madrid, 12 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este martes en rueda de prensa que el verdadero milagro de su equipo esta temporada no es pelear por jugar en Europa, sino haber conseguido virtualmente la salvación a falta de seis jornadas para el final de la Liga.

El Getafe acumula una mala racha de resultados con una victoria en las últimas cinco últimas jornadas (además de tres derrotas y un empate) y se mantiene en la séptima plaza, la última con acceso a puestos continentales. Para Bordalás, el mérito de sus jugadores no es pelear por Europa y dijo que la permanencia, dentro de un curso muy complicado, es su mayor éxito.

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"Todos los que me conocen, saben que soy de los entrenadores más ambiciosos. Siempre lo he sido. Hay que poner en valor lo que ha hecho este equipo, a pesar de las dificultades que tenemos a lo largo de todo el campeonato. Lo hablaba con alguien que lleva aquí casi dos décadas y me decía que el milagro es lo que se ha hecho esta temporada", señaló.

"El milagro no es ganarle al Barcelona 4-0, o meternos en Europa League como ya hicimos. El milagro es, con estas dificultades y esta plantilla, a falta de seis jornadas, estar virtualmente salvados. Lo demás puede llegar o no, pero no hay que olvidar de donde venimos y todo lo que hemos sufrido. Ahora, la temporada es pase lo que pase, cuando llegue el último partido, dar la vuelta al campo y celebrarlo, que ha sido un hito histórico", añadió.

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Su próximo enfrentamiento, este miércoles frente al Mallorca, será clave en sus aspiraciones europeas. Pero enfrente tendrá a un equipo que se juega la permanencia. Por eso, declaró que el Getafe tendrá que emplearse a fondo si quiere sumar tres puntos y habló sobre uno de los jugadores más importantes del conjunto bermellón: Vedat Muriqi, que suma 22 tantos en Liga este curso.

"Muriqi lo viene demostrando desde que llegó a Mallorca, no sólo esta temporada. Es verdad que este curso sus números son espectaculares. Es una pieza fundamental en el ataque del Mallorca. Siempre es complicado y difícil. Nosotros estamos con buena dinámica", resaltó.

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"Los jugadores están con un compromiso alto que quieren acabar lo mejor posible. Hay que hacer las cosas bien, enfrente nos vamos a encontrar a un equipo que se juega muchísimo. Pero nosotros también y queremos darle una alegría a nuestra afición porque han estado todo el año apoyando al equipo, han estado en los momentos difíciles y tenemos que ser agradecidos", añadió.

Para Bordalás, a estas alturas de la temporada, las sensaciones que tienen sus futbolistas "son buenas" y dejó claro que "cada detalle" contará "muchísimo" porque hay una gran cantidad de equipos con objetivos importantes encima de la mesa.

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Preguntado por los pocos goles que lleva a favor el Getafe (28, el segundo que menos suma de LaLiga EA Sports por detrás del Oviedo), reflexionó sobre el mérito del su equipo por estar tan arriba en la clasificación pese a esos datos.

"Somos el segundo equipo con menos goles a favor después del Oviedo. Si fuera por eso, deberíamos estar penúltimos. Estamos séptimos. ¿Es un milagro o no es un milagro estar donde estamos? Te lo resumo. No nos puede sorprender, ha sido la tónica de toda la temporada. Lo que pasa que el equipo ha tenido una fortaleza mental muy grande", comentó.

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"El equipo ha creído, sus números a nivel defensivo son espectaculares y por eso estamos donde estamos. Pero no es una falta de gol de ahora en los últimos partidos. Es algo de toda la temporada", añadió.

Además, habló sobre el alto número de futbolistas que acumulan muchos partidos en sus piernas: "Tenemos la plantilla que tenemos. Hay jugadores que son insustituibles y que vienen jugando muchos partidos desde temporadas atrás. Posiblemente, tengan que jugar. Vamos a ver si los que juegan menos tienen esa respuesta y pueden ayudar al equipo. Tienen ilusión y ganas y estoy convencido que con la ayuda de todos y el compromiso de todos, podemos darle alegrías a nuestra afición". EFE

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