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Vox pedirá en el Congreso declarar la profesión de guardia civil de riesgo:"La muerte de otros dos agentes no puede ser"

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Vox registrará próximamente en el Congreso una iniciativa que reclama al Gobierno que declare las profesiones de Guardia Civil y Policía Nacional como de riesgo, después de la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían una narcolancha en Huelva. "La muerte de otros dos agentes no puede ser en vano", ha lamentado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

En rueda de prensa este lunes, Fúster ha precisado que será la misma proposición no de ley que Vox ya registró en 2024, tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, y que se aprobó en la Comisión de Interior de la Cámara Baja. A pesar de ello, "no se ha hecho nada", ha indicado. "Al Gobierno le da igual lo que le diga el Congreso, solo obedece a lo que digan los separatistas", ha agregado.

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El portavoz nacional ha reprochado los "discursos compungidos, los minutos de silencio, las familias rotas y la impunidad para los narcos" y ha reclamado que la muerte de Germán Pérez y Jerónimo Jiménez "no sean en vano". "No basta con llorar a nuestros hombres cuando mueren, hay que darles medios, reconocimiento y respaldo jurídico para que el miedo cambie de bando", ha continuado.

Fúster ha incidido en que España "tiene una deuda enorme con quien se juega la vida para proteger a los españoles" y ha pedido que los agentes "no sigan abandonados por el Gobierno mientras se enfrentan a mafias que cada vez tienen más medios y ellos menos protección y reconocimiento". "O se está con quien defiende la ley o se deja el territorio en manos de criminales, que es lo que ha conseguido el indigno ministro (Fernando Grande) Marlaska", ha rematado.

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Ya el viernes, tras conocer la noticia, Vox pidió la comparecencia de Marlaska en el Congreso para dar cuenta sobre lo ocurrido y presentó varias preguntas parlamentarias para conocer qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para reforzar la seguridad de los agentes, mejorar los recursos materiales y las condiciones laborales de la Guardia Civil, "restaurar" OCON-Sur y prestar apoyo a las familias de los guardias civiles fallecidos y de los otros dos heridos en el suceso.

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