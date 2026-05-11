Espana agencias

Luis de la Fuente y una prelista vinculante con un bloque definido

Guardar
Google icon

Óscar Maya Belchí

Madrid, 11 may (EFE).- Con un bloque principal claro en su cabeza, Luis de la Fuente, seleccionador español, tiene como fecha límite este lunes 11 de mayo para enviar la prelista de 35 a 55 jugadores de cara al Mundial, de la que saldrán los 26 elegidos y, en caso de lesión previa al torneo, los sustitutos de estos.

PUBLICIDAD

Según la normativa FIFA y a diferencia de ediciones anteriores, en caso de contratiempo, el técnico deberá acudir a la prelista definida este lunes para ocupar huecos, siempre 24 horas antes del debut en el torneo. Para España, sería el 14 de junio, ya que al día siguiente se estrena frente a Cabo Verde en el inicio del camino en búsqueda de su segunda estrella.

Una prelista que no se comunica a los medios de forma oficial, pero que supone el primer paso de cara al Mundial. Al ser vinculante, Luis de la Fuente la aprovechará al máximo, incluyendo 55 futbolistas, de los que 29 finalmente no viajarán a Estados Unidos y México.

PUBLICIDAD

En la lista final aparecerá la columna vertebral de una selección española que cuenta con una base clara para el seleccionador.

En portería, Unai Simón y David Raya son fijos, con la duda del tercero en discordia. El habitual en la estabilidad bajo palos había sido Álex Remiro, hasta que el rendimiento de Joan García en el FC Barcelona avivó el debate.

Uno que pospuso Luis de la Fuente convocando a cuatro porteros en el parón de marzo, aunque fue Remiro el único que se quedó sin jugar.

En defensa, los laterales derechos serán Pedro Porro y Marcos Llorente. Finalmente, Dani Carvajal no ha encontrado continuidad en el Real Madrid bajo los mandos de Álvaro Arbeloa y, unido a una lesión en el pie, perdió toda opción de disputar el que hubiera sido su último Mundial, en los años finales de carrera.

En el otro costado, los dos nombres también están claros: Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, fijos e insustituibles para Luis de la Fuente, salvo que ocurra un contratiempo las últimas semanas.

Las alternativas llegan en la los centrales. Pau Cubarsí es fijo, Dean Huijsen y Aymeric Laporte parten con más opciones, mientras que se acumulan los candidatos. Cristhian Mosquera, quien se estrenó en marzo con la absoluta; Robin LeNormand, que no es convocado desde octubre u opciones polivalentes como Eric García y su gran nivel en el FC Barcelona y Marc Pubill, reconvertido por Simeone a central y siendo pieza clave en los rojiblancos.

Eric daría la posibilidad a Luis de la Fuente de jugar también como lateral derecho o pivote, mientras que Pubill es lateral derecho de formación.

En el centro del campo hay seis nombres indiscutibles: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fabían Ruiz.

Además, a Luis de la Fuente se le acumulan opciones como la de Pablo Fornals, habitual en las últimas listas; Carlos Soler, quien volvió a una convocatoria en marzo; y un Gavi que goza de continuidad en el FC Barcelona tras una lesión en la rodilla.

“De la Fuente siempre ha confiado en mí. Lo sé. Me lesioné con España y había jugado todo de titular con él. Cuando volví la temporada pasada me llamó. Si estoy a mi máximo nivel, el míster decide y decidirá lo mejor para España. Yo estoy más que preparado y me veo mejor que nunca", declaró Gavi tras ganar el domingo al Real Madrid (2-0) y certificar el título de Liga para su equipo.

Una lista de nombres en la que debería sumarse otro intocable como Mikel Merino, pero el centrocampista del Arsenal sufre una lesión en el pie que le haría llegar justo al Mundial. Luis de la Fuente le esperará.

Pendiente de una lesión está también el seleccionador en los puestos de ataque. Nico Williams se retiró del partido contra el Valencia por problemas musculares que le hacen ser duda para el Mundial, justo cuando estaba recuperando la forma.

Con Nico Williams en duda, Luis de la Fuente cuenta con Víctor Muñoz, Alberto Moleiro y Ander Barrenetxea pujando por un puesto en un ataque con seis fijos: Lamine Yamal -lesionado actualmente, pero recuperado para el Mundial-, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Alex Baena, Yeremy Pino y Borja Iglesias.

Nombres y dudas sobre la mesa de un Luis de la Fuente que dará el próximo 25 de mayo una lista mayor que la definitiva para, como hizo en la Eurocopa, hacer descartes antes del 1 de junio, cuando debe enviar a la FIFA la relación de 26 convocados para el Mundial. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

El 72 % de los mayores de 65 años con limitaciones en su vida no recibe cuidados públicos

Infobae

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La mujer aislada en el Clínic sigue asintomática y espera otra PCR el sábado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona