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La agonía del Oviedo frente a la ambición europea del Getafe

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Oviedo/Getafe (Madrid), 9 may (EFE).- A un paso de certificar el descenso a Segunda División, el Oviedo intentará prolongar la agonía y sostenerse en el alambre hasta la próxima jornada con, mínimo, un empate frente al Getafe, un rival que peleará en el Carlos Tartiere por mantenerse en puestos europeos hasta final de curso.

El conjunto carbayón suma 28 puntos y ya está a ocho del penúltimo clasificado, mientras que el primer equipo que marca la permanencia, el Sevilla, tiene nueve más; todo lo que no sea puntuar significaría el descenso y, dependiendo de otros resultados, un empate tampoco podría valer.

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El técnico Guillermo Almada solo tiene la baja por lesión de Leander Dendoncker, recupera a Ovie Ejaria y el juvenil Pablo Agudín, habitual en las convocatorias del primer equipo oviedista, no estará ya que reforzará al filial en su lucha por el ascenso a Primera RFEF.

No se esperan grandes cambios en el once del Oviedo, aunque Kwasi Sibo podría volver a la alineación tras ser suplente por primera vez a las órdenes del técnico uruguayo el fin de semana pasado, mientras que la otra duda es quién acompañará a Dani Calvo en el eje de la zaga, si Bailly o Costas.

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El Getafe, después de acumular tres derrotas en los últimos cuatros partidos, las últimas dos seguidas frente al Barcelona y el Rayo Vallecano (ambas por 0-2), se encuentra en un punto en el que no puede fallar si de verdad quiere mantener sus opciones de terminar la temporada en puestos europeos.

El penalti que detuvo Augusto Batalla en el duelo de la Liga Conferencia que disputó el Rayo Vallecano ante el Estrasburgo evitó un empate del conjunto madrileño y dio una plaza europea más a la Liga española. Ahora mismo, la séptima posición da acceso a los torneos continentales. Y esa es justo la plaza que ocupa el Getafe.

Por detrás aprieta el Athletic, que suma los mismos puntos, 44, y acecha la deseada posición que ocupa el cuadro azulón. Su entrenador, José Bordalás, ya no se esconde y, como Borja Mayoral, esta misma semana, dijo públicamente que su equipo tiene que ser ambicioso, no conformarse con la permanencia y aspirar a terminar lo más arriba posible en la clasificación.

La visita al Carlos Tartiere, por tanto, será la primera de las cuatro finales que deberá afrontar el Getafe para asaltar definitivamente el deseo de participar por cuarta vez en su historia en una competición europea.

Bordalás contará con la presencia de tres jugadores que no pudieron jugar por sanción la pasada jornada contra el Rayo Vallecano: Mario Martín, Djené Dakonam y el argentino Zaid Romero. Todos son serios candidatos a formar parte del once del técnico alicantino, sobre todo Romero, a quien su equipo ha echado de menos después de perderse tres partidos.

La única baja por lesión será la de Juanmi Jiménez, mientras que el uruguayo Martín Satriano, que terminó la pasada jornada con molestias en una rodilla, parece que estará listo para enfrentarse al Oviedo. En el caso de empezar el choque desde el banquillo, su sustituto podría ser Adrián Liso o Borja Mayoral.

-- Alineaciones probables:

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Sibo, Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; y Fede Viñas.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Duarte, Romero, Juan Iglesias; Mario Martín, Arambarri, Milla; Satriano o Liso y Luis Vázquez.

Árbitro: César Soto Grado (Comité de La Rioja).

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 18:30. EFE

jjl/pfg/mfc/og

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EFE

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