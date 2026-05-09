Illa llama a la calma y la confianza en los científicos e instituciones ante el hantavirus

Barcelona, 9 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha llamado este sábado "a la calma y a la serenidad" ante las últimas noticias sobre el hantavirus y ha pedido "confianza" tanto en los científicos como en las instituciones responsables que están trabajando en "estrecho contacto y coordinación".

En una comparecencia con motivo del acto de celebración del Día de Europa, Illa ha aprovechado para pedir "paciencia, en primer lugar" a la sociedad catalana y mientras las administraciones trabajan "cuerpo a cuerpo" y aplican los protocolos correspondientes.

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Las palabras del presidente catalán llegan poco después de que el Hospital Clínic haya confirmado que en las próximas horas ingresará, para someterse a pruebas y asilarse, una mujer que vive en Cataluña, no tiene síntomas y compartió avión con la neerlandesa fallecida.

Esta mujer sería el tercer contacto identificado en España por haber coincidido en ese avión con la neerlandesa fallecida, ya que hay una paciente ingresada en un hospital de Alicante con síntomas compatibles de hantavirus, y otra mujer sudafricana que también viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país, donde ha sido localizada sin síntomas.

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Illa ha encabezado el acto de celebración del Día de Europa organizado conjuntamente por el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento Europeo, el Consejo Catalán del Movimiento Europeo y la Fundación Cataluña Europa. EFE

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