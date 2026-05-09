85-80. El Unicaja doblega a La Laguna y logra el tercer puesto en la Final a Cuatro

Badalona (Barcelona), 9 may (EFE).- El Unicaja Málaga se hizo este sábado con la tercera posición en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones que se disputa en Badalona tras doblegar a La Laguna Tenerife en un igualado duelo (85-80).
El conjunto andaluz, ganador en 2024 y 2025 de la competición organizada por la FIBA, se mostró más sólido en el último cuarto, cuando apretó las tuercas en defensa y acertó en ataque para derrotar al equipo tinerfeño. EFE
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