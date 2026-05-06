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Cataluña inicia la temporada europea del DP World Tour y el camino hacia la Ryder Cup 2031

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Barcelona, 6 may (EFE).- Un total de 156 golfistas de 29 países -entre ellos 24 españoles- participarán en el Estrella Damm Catalunya Championship, que se disputa del 7 al 10 de mayo en el Real Club de Golf El Prat, en Terrassa (Barcelona), y que será el primer torneo del DP World Tour que se disputa en Europa esta temporada.

Entre los participantes se encuentran el italiano Francesco Molinari, ganador del Open Británico 2018, el Quicken Loans National 2018 y el Arnold Palmer Invitational 2019, y otro vencedor en el PGA Tour como el estadounidense Luke List (Farmers Insurance Open 2022 y Sanderson Farms Championship 2023).

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Y también cinco golfistas que han ganado pruebas de la Rolex Series, la categoría más prestigiosa del DP World Tour. Y es que, además del propio Molinari (BMW PGA Championship 2018), también lo han hecho el español Rafa Cabrera Bello (Aberdeen Asset Management Scottish Open 2017), el sudafricano Brandon Stone (Aberdeen Asset Management Scottish Open 2018), el austríaco Bernd Wiesberger (Aberdeen Standard Investments Scottish Open 2019 e Italian Open 2019) y el británico Paul Waring (Abu Dhabi HSBC Championship 2024).

En la nómina de españoles, además de Cabrera Bello, con cuatro títulos del DP World Tour, hay otros nueve jugadores que también saben los que es ganar en el Circuito Europeo: Pablo Larrazábal (9), Gonzalo Fernández-Castaño (7), Adrián Otaegui (5), Jorge Campillo (3), Nacho Elvira (3), Adri Arnaus (1), Ángel Hidalgo (1), Alejandro del Rey (1) y Eugenio Chacarra (1).

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Cabe destacar también la presencia del malagueño Ángel Ayora, estelar en su breve carrera profesional. Con diez top diez en el DP World Tour 2025. Ayora finalizó segundo en la clasificación del premio Sir Henry Cotton al mejor novato del año del circuito y terminó como mejor español de la Race to Dubai en la vigésima posición.

Esta será la primera edición de las cinco que tendrá el torneo, que será itinerante por distintos campos de Cataluña hasta la disputa de la Ryder Cup 2031 en el Resort de Camiral, en Caldes de Malavella (Girona).

Para su estreno, el Estrella Damm Catalunya Championship ha elegido el recorrido Rosa del Real Club de Golf El Prat, un par 72 de 6.453 metros diseñado por Greg Norman. El club, uno de los señeros del golf español, ha sido el escenario de más de 250 torneos, entre ellos diez ediciones del Open de España.

El evento, que abre el European Swing del DP World Tour, repartirá 2.750.000 de dólares (2.339.425,00 de euros) en premios y 3.500 puntos de la Race to Dubai (585 para el ganador).

En la jornada inaugural de este jueves se conmemorará el decimoquinto aniversario del fallecimiento del español Severiano Ballesteros, que coincidió, además, con la celebración del Open de España 2011 en el Real Club de Golf El Prat.

Por eso, los jugadores que lo deseen podrán honrar a Seve, una de las figuras que revolucionó el golf, sobre todo en Europa, vistiendo de azul marino y blanco, los colores con los que Ballesteros protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera.

El homenaje al golfista cántabro también será visible en distintos puntos del recorrido, con imágenes ubicadas en el 'tee' del hoyo 1, en el 'green' del 18, en diversas zonas estratégicas del campo y en el área de prácticas. Y en el hoyo 5 se recordarán sus grandes victorias: en el Open Británico de 1979, 1984 y 1988, y en Masters de Augusta de 1980 y 1983. EFE

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