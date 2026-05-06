Bernabéu, Olímpico de Barcelona y Estadio de Gran Canaria acogerán actos del papa

Madrid, 6 may (EFE).- El papa León XIV celebrará actos en varios recintos deportivos durante su viaje a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio, entre los que destacan el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, el Estadio Olímpico de Barcelona o el de Gran Canaria.

El programa oficial del Vaticano detalla los pasos que seguirá el pontífice. Estará en Madrid desde el 6 hasta el 9 de junio, cuando partirá hacia Barcelona.

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Durante su estancia en la capital de España, concretamente el lunes 8, participará en el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte" en el Movistar Arena, pabellón multiusos en el que habitualmente disputan sus encuentros equipos como el Real Madrid de baloncesto o el Movistar Estudiantes.

Ese mismo día, por la tarde, acudirá al estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, para un encuentro con la comunidad diocesana.

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El martes 9 de junio viajará a Barcelona, donde celebrará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuic Lluís Companys.

Finalmente, León XIV se desplazará a Canarias, donde visitará Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, finalizando su viaje el viernes 12 de junio.

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El jueves 11 celebrará una misa en el estadio de Gran Canaria, donde disputa sus partidos como local la UD Las Palmas.

Es la primera visita papal a España desde agosto de 2011. El pontífice estadounidense y peruano llega a España quince años después de la última visita de Benedicto XVI, con motivo entonces de la Jornada Mundial de la Juventud. EFE

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