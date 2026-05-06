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Bernabéu, Olímpico de Barcelona y Estadio de Gran Canaria acogerán actos del papa

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Madrid, 6 may (EFE).- El papa León XIV celebrará actos en varios recintos deportivos durante su viaje a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio, entre los que destacan el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, el Estadio Olímpico de Barcelona o el de Gran Canaria.

El programa oficial del Vaticano detalla los pasos que seguirá el pontífice. Estará en Madrid desde el 6 hasta el 9 de junio, cuando partirá hacia Barcelona.

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Durante su estancia en la capital de España, concretamente el lunes 8, participará en el encuentro "Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte" en el Movistar Arena, pabellón multiusos en el que habitualmente disputan sus encuentros equipos como el Real Madrid de baloncesto o el Movistar Estudiantes.

Ese mismo día, por la tarde, acudirá al estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, para un encuentro con la comunidad diocesana.

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El martes 9 de junio viajará a Barcelona, donde celebrará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuic Lluís Companys.

Finalmente, León XIV se desplazará a Canarias, donde visitará Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, finalizando su viaje el viernes 12 de junio.

El jueves 11 celebrará una misa en el estadio de Gran Canaria, donde disputa sus partidos como local la UD Las Palmas.

Es la primera visita papal a España desde agosto de 2011. El pontífice estadounidense y peruano llega a España quince años después de la última visita de Benedicto XVI, con motivo entonces de la Jornada Mundial de la Juventud. EFE

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EFE

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