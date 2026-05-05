Varios policías narran que Villarejo estaba presente cuando se registraron sus viviendas

Madrid, 5 may (EFE).- Varios agentes de la Policía Nacional que participaron en los registros de dos viviendas del comisario José Manuel Villarejo en noviembre de 2017 han señalado que éste estuvo presente en ambas actuaciones desde que comenzaron, según han testificado en el juicio del caso Kitchen.

La Audiencia Nacional ha retomado este martes el juicio sobre una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas orquestada supuestamente por la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

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En esta jornada, la decimoséptima, han declarado cinco agentes que en 2017 formaban parte de la unidad de Asuntos Internos que investigó a Villarejo, y que participaron en la entrada de la casa de la calle Clavel, que se produjo tres días después del primer registro de otra vivienda de Villarejo y tras el arresto de éste.

Ante el interrogatorio del letrado de Villarejo, Antonio García Cabrera, varios de los agentes han declarado que la actuación no comenzó hasta que este comisario fue conducido al domicilio por la Guardia Civil, algo que ha afirmado con rotundidad el agente encargado de firmar el acta de entrada y registro.

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Alguno de estos policías participó también en una vigilancia previa y ninguno ha recordado con exactitud cómo se entró a esta vivienda, aunque varios han dicho que se hizo cargo el grupo especial de intervenciones y un agente aludió a unas llaves que no sabe cómo se obtuvieron.

Como instrucciones tenían, según varios de estos testimonios, buscar documentos digitales o en papel con proyectos similares al proyecto ing -el encargo que originó la causa contra Villarejo-, por tener una estructura similar, notas informativas o de inteligencia o presupuestos.

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La mayor parte del material incautado en la calle Clavel, una "vivienda diáfana", apareció en el canapé de la habitación principal, según han dicho varios de estos agentes.

Después, el material se analizó abriendo carpeta a carpeta y trasladando la información relevante al instructor, que también era el encargado, según un agente, de decidir cómo proceder con los hallazgos casuales que no coincidían con la estructura de proyectos de inteligencia. La documentación personal no relacionada con la causa era descartada.

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El abogado de Villarejo ha cuestionado los registros hechos en los domicilios de su cliente en los distintos juicios que ha enfrentado el excomisario. Además, en Kitchen las defensas pidieron anular el procedimiento al considerar que no forma parte del resto del caso Tándem sobre Villarejo, sino que es fruto de un "hallazgo casual" que debiera haber dado lugar a otro procedimiento, una pretensión que fue rechazada por el tribunal.

Esta jornada del juicio Kitchen ha sido exprés al extenderse algo menos de hora y media, lo que ha llevado al tribunal a suspender la sesión del miércoles y concentrar las citaciones de testigos el próximo jueves. EFE

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