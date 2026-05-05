Espana agencias

Sémper sitúa la vivienda como "verdadera prioridad nacional" y afea a Vox su lectura "interesada" de los pactos PP-Vox

Guardar
Imagen IKZEM7QUJRBEBM5IBTSPVM2JIU

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha situado este martes la vivienda como la "verdadera prioridad nacional" y ha recriminado a Vox sus lecturas "erróneas", "equivocadas" o "interesadas" de los pactos autonómicos que han sellado ambas formaciones en Extremadura y Aragón, después de que la interpretación del concepto de prioridad nacional haya marcado las últimas semanas el debate político.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha señalado que ha leído "en profundidad" esos pactos en Extremadura y Aragón y no ha visto "ningún elemento que haga salirse al Partido Popular de su posición y de su marco".

PUBLICIDAD

"Y yo sé e insisto que nuestros adversarios, y Vox es un adversario del PP como es natural, pues pretende hacer unas lecturas, a mi juicio, erróneas, equivocadas o interesadas de esos pactos. Pero los pactos dicen lo que dicen, representan lo que representan y ofrecen, en este caso, a los extremeños y a los aragoneses, la posibilidad de tener un gobierno sólido", ha agregado.

Sémper --que vuelve a la política después de casi 10 meses tras superar un cáncer de páncreas-- ha asegurado que él cree que es "mucho mejor" para los ciudadanos que gobierne el PP "sin llegar a coalición con otros partidos políticos, también con Vox". "Lo que también creo es que es injusto condenar al Partido Popular a que solo pueda gobernar si saca mayoría absoluta", ha manifestado.

PUBLICIDAD

OBJETIVO: CONSTRUIR VIVIENDAS "COMO SI NO HUBIERA UN MAÑANA"

En su intervención, Sémper ha enumerado algunos retos y actuaciones que el PP llevará a cabo si llega a Moncloa, empezando por la vivienda. "Nuestra obligación como Gobierno será construir vivienda, construir vivienda y construir vivienda como si no hubiera mañana porque para millones de españoles su mañana depende de encontrar un hogar. Y que nadie se equivoque. Esta es la verdadera prioridad nacional", ha exclamado.

Como segundo reto, ha citado el fenómeno migratorio, que ha sido "utilizado por populistas de uno u otro signo, con intencionalidad política, para azuzar el miedo con una grave irresponsabilidad". En este punto, ha criticado el "reduccionismo de un debate extraordinariamente complejo".

Sémper ha defendido una política migratoria humanista frente a los extremos, rechazando tanto las "puertas abiertas y el descontrol en las fronteras" de unos como la "deshumanización del inmigrante" de otros. Así, ha apostado por que quien venga a España lo haga "en situación segura, digna y regular".

Como otras prioridades, el vicesecretario de Cultura del PP ha citado la prosperidad y buen gobierno. El objetivo, ha proseguido, es "reconstruir la esperanza" de los españoles, con un proyecto que ha definido como "serio, solvente, reformista, ambicioso y regenerador".

DICE QUE FEIJÓO ES LA PERSONA EN LA QUE "MÁS CREE EN POLÍTICA"

El dirigente del PP ha elogiado la "enorme talla política" de Feijóo y su "extraordinaria capacidad de trabajo, pero también su enorme talla personal". "Y esta es la razón por la que vuelvo por segunda vez a la política, por la que vuelvo por segunda vez al lado de la persona en la que más creo en política, que es Alberto Núñez Feijóo", ha añadido después.

En este punto, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque "castiga a las fuerzas productivas y mima a las no productivas, desequilibrando por completo la balanza y condenando a las clases medias, a los autónomos y a las pymes a ser más pobres, más precarias y más pequeñas".

"Sé que Alberto Núñez Feijóo tiene un proyecto político amplio que da respuesta a los grandes retos que enfrentamos los españoles, que además son los que definen nuestro tiempo", ha resaltado, para denunciar el empobrecimiento gradual de las clases medias con el Gobierno de PSOE y Sumar.

"EL MODELO DEL PP EN ANDALUCÍA REPRESENTA EL ÉXITO"

En plena campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Sémper ha señalado que el modelo del Partido Popular en Andalucía "representa el éxito porque representa esa vocación de gobernar para todos, de ofrecer soluciones y respuestas a los problemas que tienen los ciudadanos".

El vicesecretario del PP ha puesto en valor la actuación de Juanma Moreno, que ha sido capaz de "romper los marcos" y "los límites ideológicos" para que le vote "gente que en otras circunstancias" no lo haría. "Esa ambición de seducir al que piensa diferente pero que confía en ti", ha apostillado.

"¿Cuándo ha sido malo convocar a gente de diferente color? ¿De diferente ideología o de diferente forma de interpretar el mundo para compartir juntos un proyecto de país?", ha señalado, destacado la mayoría absoluta de Moreno en 2022 y las cuatro mayorías absolutas de Feijóo en Galicia.

En este punto, Sémper ha indicado que tienen "la posibilidad de renovar una mayoría absoluta, que es muy complicada, pero existe la posibilidad cierta". "Cuando eso sucede, se consolidan proyectos políticos que abarcan y que aunan a mayorías sociales", ha abundado.

SE EQUIVOCARÁ EL QUE QUIERA "MANOSEAR" LA VISITA DEL PAPA

Al ser preguntado si cree que Pedro Sánchez va a tratar de sacar partido de la visita del Papa en junio, Sémper ha señalado que esta visita "es una oportunidad histórica para España". "Y probablemente haya políticos que tengan intencionalidades o tengan la intención, mejor dicho, de manosear esa visita. Yo estoy convencido que se equivocarán, que será tan evidente ese manoseo que cualquiera que lo intente utilizar se verá perjudicado", ha avisado.

Finalmente, Sémper ha apelado a la España que "se saluda, se habla, convive, construye, da la mano al diferente y crea proyectos comunes y compartidos", y ha interpelado al conjunto de los españoles. "Estamos todos convocados a una España de esperanza, a una España que vuelva a funcionar y que, simplemente, merezca la pena", ha enfatizado.

Este encuentro informativo ha contado con la presencia de casi todo el equipo de dirección del PP, así como del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También han acudido el expresidente de Cs Albert Rivera, la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, o el expresidente del Senado, el socialista Ander Gil.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar defiende acoger en España "con garantías" a las personas del crucero con hantavirus

Infobae

El Gobierno aprueba la oferta de empleo público para 2026 con 27.232 plazas para el Estado

Infobae

Sumar: PP y Vox copian las políticas desastrosas que Trump puso desde el inicio de mandato

Infobae

Patxi López dice que Garaikoetxea fue "ejemplo de talante" y "uno de los grandes constructores" de la Euskadi actual

Patxi López dice que Garaikoetxea fue "ejemplo de talante" y "uno de los grandes constructores" de la Euskadi actual

Vox replica a Sémper que se deje de "lo políticamente correcto" y acusa al PP de ayudar al "cordón sanitario"

Vox replica a Sémper que se deje de "lo políticamente correcto" y acusa al PP de ayudar al "cordón sanitario"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

ECONOMÍA

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid