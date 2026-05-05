Sémper sitúa la vivienda como "verdadera prioridad nacional" y afea a Vox su lectura "interesada" de los pactos PP-Vox

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha situado este martes la vivienda como la "verdadera prioridad nacional" y ha recriminado a Vox sus lecturas "erróneas", "equivocadas" o "interesadas" de los pactos autonómicos que han sellado ambas formaciones en Extremadura y Aragón, después de que la interpretación del concepto de prioridad nacional haya marcado las últimas semanas el debate político.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que ha presentado Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha señalado que ha leído "en profundidad" esos pactos en Extremadura y Aragón y no ha visto "ningún elemento que haga salirse al Partido Popular de su posición y de su marco".

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"Y yo sé e insisto que nuestros adversarios, y Vox es un adversario del PP como es natural, pues pretende hacer unas lecturas, a mi juicio, erróneas, equivocadas o interesadas de esos pactos. Pero los pactos dicen lo que dicen, representan lo que representan y ofrecen, en este caso, a los extremeños y a los aragoneses, la posibilidad de tener un gobierno sólido", ha agregado.

Sémper --que vuelve a la política después de casi 10 meses tras superar un cáncer de páncreas-- ha asegurado que él cree que es "mucho mejor" para los ciudadanos que gobierne el PP "sin llegar a coalición con otros partidos políticos, también con Vox". "Lo que también creo es que es injusto condenar al Partido Popular a que solo pueda gobernar si saca mayoría absoluta", ha manifestado.

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OBJETIVO: CONSTRUIR VIVIENDAS "COMO SI NO HUBIERA UN MAÑANA"

En su intervención, Sémper ha enumerado algunos retos y actuaciones que el PP llevará a cabo si llega a Moncloa, empezando por la vivienda. "Nuestra obligación como Gobierno será construir vivienda, construir vivienda y construir vivienda como si no hubiera mañana porque para millones de españoles su mañana depende de encontrar un hogar. Y que nadie se equivoque. Esta es la verdadera prioridad nacional", ha exclamado.

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Como segundo reto, ha citado el fenómeno migratorio, que ha sido "utilizado por populistas de uno u otro signo, con intencionalidad política, para azuzar el miedo con una grave irresponsabilidad". En este punto, ha criticado el "reduccionismo de un debate extraordinariamente complejo".

Sémper ha defendido una política migratoria humanista frente a los extremos, rechazando tanto las "puertas abiertas y el descontrol en las fronteras" de unos como la "deshumanización del inmigrante" de otros. Así, ha apostado por que quien venga a España lo haga "en situación segura, digna y regular".

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Como otras prioridades, el vicesecretario de Cultura del PP ha citado la prosperidad y buen gobierno. El objetivo, ha proseguido, es "reconstruir la esperanza" de los españoles, con un proyecto que ha definido como "serio, solvente, reformista, ambicioso y regenerador".

DICE QUE FEIJÓO ES LA PERSONA EN LA QUE "MÁS CREE EN POLÍTICA"

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El dirigente del PP ha elogiado la "enorme talla política" de Feijóo y su "extraordinaria capacidad de trabajo, pero también su enorme talla personal". "Y esta es la razón por la que vuelvo por segunda vez a la política, por la que vuelvo por segunda vez al lado de la persona en la que más creo en política, que es Alberto Núñez Feijóo", ha añadido después.

En este punto, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque "castiga a las fuerzas productivas y mima a las no productivas, desequilibrando por completo la balanza y condenando a las clases medias, a los autónomos y a las pymes a ser más pobres, más precarias y más pequeñas".

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"Sé que Alberto Núñez Feijóo tiene un proyecto político amplio que da respuesta a los grandes retos que enfrentamos los españoles, que además son los que definen nuestro tiempo", ha resaltado, para denunciar el empobrecimiento gradual de las clases medias con el Gobierno de PSOE y Sumar.

"EL MODELO DEL PP EN ANDALUCÍA REPRESENTA EL ÉXITO"

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En plena campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Sémper ha señalado que el modelo del Partido Popular en Andalucía "representa el éxito porque representa esa vocación de gobernar para todos, de ofrecer soluciones y respuestas a los problemas que tienen los ciudadanos".

El vicesecretario del PP ha puesto en valor la actuación de Juanma Moreno, que ha sido capaz de "romper los marcos" y "los límites ideológicos" para que le vote "gente que en otras circunstancias" no lo haría. "Esa ambición de seducir al que piensa diferente pero que confía en ti", ha apostillado.

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"¿Cuándo ha sido malo convocar a gente de diferente color? ¿De diferente ideología o de diferente forma de interpretar el mundo para compartir juntos un proyecto de país?", ha señalado, destacado la mayoría absoluta de Moreno en 2022 y las cuatro mayorías absolutas de Feijóo en Galicia.

En este punto, Sémper ha indicado que tienen "la posibilidad de renovar una mayoría absoluta, que es muy complicada, pero existe la posibilidad cierta". "Cuando eso sucede, se consolidan proyectos políticos que abarcan y que aunan a mayorías sociales", ha abundado.

SE EQUIVOCARÁ EL QUE QUIERA "MANOSEAR" LA VISITA DEL PAPA

Al ser preguntado si cree que Pedro Sánchez va a tratar de sacar partido de la visita del Papa en junio, Sémper ha señalado que esta visita "es una oportunidad histórica para España". "Y probablemente haya políticos que tengan intencionalidades o tengan la intención, mejor dicho, de manosear esa visita. Yo estoy convencido que se equivocarán, que será tan evidente ese manoseo que cualquiera que lo intente utilizar se verá perjudicado", ha avisado.

Finalmente, Sémper ha apelado a la España que "se saluda, se habla, convive, construye, da la mano al diferente y crea proyectos comunes y compartidos", y ha interpelado al conjunto de los españoles. "Estamos todos convocados a una España de esperanza, a una España que vuelva a funcionar y que, simplemente, merezca la pena", ha enfatizado.

Este encuentro informativo ha contado con la presencia de casi todo el equipo de dirección del PP, así como del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También han acudido el expresidente de Cs Albert Rivera, la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, o el expresidente del Senado, el socialista Ander Gil.