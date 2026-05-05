Iglesias y Podemos afirman que la condena a Villarejo por el 'caso Dina' aporta "algo de justicia" tras el daño causado

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y los principales dirigentes de Podemos han considerado que la condena de tres años y medio de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el 'caso Dina' aporta un "poco de justicia" aunque lamentan que no corrige el daño causado a la formación morada.

La Audiencia Nacional ha decretado esta pena contra Villarejo por acceder y distribuir a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, quien era asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

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A través de la red social X el exlíder de Podemos ha proclamado que el "daño político, electoral y moral es irreparable", pero "algo es algo".

Mientras, la actual secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha subrayado tras esta sentencia que es "imposible reparar el daño que se hizo, no ya a Pablo Iglesias o a Dina Bousselham, sino a la democracia española". "Pero hoy por fin se hace un poco de justicia", ha zanjado.

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Por otro lado, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha afirmado que "Villarejo es condenado por la guerra sucia contra Podemos", aunque aún falta que "paguen el poder mediático, judicial y político que la organizó". "Hoy se hace un poco de justicia y me alegro infinito", ha ahondado.

A su vez, el coportavoz y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, ha insistido en que el daño infringido a Podemos es "irreparable", pero considera que "hoy es día para celebrar".

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