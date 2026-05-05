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El italiano Di Giannantonio, "deseoso" de confirmar los resultados de los test de Jerez

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Redacción deportes, 5 may (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), tercero en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, dice estar "deseoso" de confirmar los resultados de los test de Jerez de la Frontera en el Gran Premio de Francia de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito Bugatti de Le Mans.

"Los test que realizamos en Jerez hace dos semanas fueron muy positivos, y estamos deseando confirmar las mejoras que probamos en España también en condiciones de carrera y en otro circuito", explica 'Diggia' en la nota de prensa de su equipo.

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"Estoy muy contento de volver a Le Mans, que es un circuito único con una atmósfera increíble, además de llegar a Francia con mucho entusiasmo tras los excelentes resultados de estas primeras carreras de la temporada", reconoce.

Si bien es cierto que señala que "se pronostican lluvias para el fin de semana", aunque recordó que ha demostrado que puede ser "muy competitivo en cualquier condición". "Estamos preparados para cualquier eventualidad y el objetivo es mantener esta buena racha", dijo.

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Su compañero de equipo, el también italiano Franco Morbidelli, explica que "el fin de semana de Le Mans será muy importante", ya que "es un circuito" que le gusta y en el que, dijo, ha tenido "grandes carreras y remontadas espectaculares".

"Las primeras carreras de la temporada no han sido fáciles, pero el podio en el Sprint de Jerez nos ha motivado mucho y en los test trabajamos intensamente y llegamos con muchas ganas de hacerlo bien para luchar por los primeros puestos, si bien la lluvia será clave, pero nos adaptaremos a cualquier situación y trabajaremos para dar un paso más", afirma en la nota 'Morbido'. EFE

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EFE

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