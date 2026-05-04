Los Orlando Magic despiden a Jamahl Mosley tras dejarse remontar un 3-1 en 'playoffs'

Miami (EE.UU.), 4 may (EFE).- Los Orlando Magic despidieron este lunes a Jamahl Mosley tras cinco temporadas como entrenador principal, un día después de que la franquicia de Florida fuera eliminada por los Detroit Pistons en el séptimo partido de la primera ronda de los 'playoffs' del Este.

"Apreciamos su liderazgo y las valiosas contribuciones que hizo como entrenador principal. Si bien esta fue una decisión difícil, creemos que es hora de una nueva voz y una perspectiva renovada", informó en un comunicado el presidente de operaciones de los Magic, Jeff Weltman.

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Los Magic accedieron a las eliminatorias por el título como octavo clasificado en el Este y, aunque plantaron cara hasta el último juego a Pistons, se despidieron este domingo de la temporada tras caer 116-94 a domicilio.

Pese a lo ajustado de la eliminatoria, el resultado dejó un sabor amargo en Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en la serie.

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Además, en el sexto partido y como locales, los Magic se dejaron remontar 24 puntos tras firmar un histórico 1 de 28 en tiros de campo en los últimos minutos.

Mosley llegó a los Magic en el verano de 2021 y en sus cinco temporadas al frente del banquillo acumuló un récord de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular.

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Con él a los mandos, la franquicia de Florida avanzó a 'playoffs' las tres últimas temporadas, pero nunca pasó de primera ronda.EFE