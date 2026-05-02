Espana agencias

'Flaco' López salva un punto para el Palmeiras ante un Santos sin Neymar

Guardar

São Paulo, 2 may (EFE).- El argentino José Manuel 'Flaco' López salvó este sábado un punto para el Palmeiras, líder de la liga brasileña, ante el Santos, que jugó sin Neymar en la decimocuarta jornada del campeonato.

López anotó el gol del empate con un remate en el área, en el minuto 63, para igualar el marcador tras el tanto anotado por el argentino Benjamín Rollheiser en la primera mitad.

PUBLICIDAD

El Palmeiras rozó el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol anotado por Jhon Arias, que fue anulado por el VAR por manos del colombiano.

El empate le permite al Palmeiras afianzarse en el liderato del 'Brasileirão', con 33 puntos y un colchón de siete enteros sobre el Flamengo, que juega este domingo contra el Vasco da Gama.

PUBLICIDAD

El Santos se quedó en el puesto 15 de la clasificación, con 15 puntos, de forma provisional tan solo una unidad por encima de los puestos de descenso.

Neymar no viajó a São Paulo porque evita jugar en estadios de césped sintético, como es el caso del estadio del Palmeiras, para preservarse de las lesiones.

En otros partidos de este sábado, el Botafogo tropezó en casa al caer derrotado por 1-2 ante el Remo, equipo en puestos de descenso, en tanto que el Vitória goleó 4-1 al Coritiba. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Argüello: "Queremos que la basílica del Valle de los Caídos siga siendo basílica"

Infobae

La española Irene Guerrero marca doblete en triunfo del América que avanza a la semifinal

Infobae

Boca derrotó a Central Córdoba y quedó como líder provisional de su zona

Infobae

La Federación y la Liga de Portugal felicitan al Oporto tras lograr el título liguero

Infobae

Veiga festeja el título del Oporto: "Ha superado mis expectativas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico