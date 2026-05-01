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Las Zúrich Rock ’n’ Roll Running Series Madrid dejan de celebrar la carrera de 10K

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Madrid, 1 may (EFE).- Las Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series de Madrid dejarán de acoger una carrera de 10 kilómetros en futuras ediciones al "no poder ofrecer las mismas condiciones que en las pruebas de media maratón y maratón", dos distancias en las que se centrarán para dar mayor calidad a los participantes, según informó la organización en un comunicado.

La medida pretende dotar de mayor protagonismo, tiempo y espacio al maratón y medio maratón, además de justificar que la normativa acústica no les permite la animación musical en el primer tramo de la prueba de 10K, que suele iniciarse a las ocho de la mañana.

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Otra de las razones que han motivado este cambio es el aumento de la demanda de dorsales en maratón y media maratón, por lo que prefieren crecer en esas distancias, que son menos comunes a lo largo del año en el calendario de carreras.

La última edición de las Zúrich Rock ’n’ Roll Running Series Madrid, celebrada el pasado 26 de abril, contó con 47.000 participantes, resumidos en 15.000 de maratón, 23.000 de medio maratón y 9.000 en 10k, con 29.610 hombres y 17.390 mujeres. La lista de espera alcanzó las ocho mil personas. EFE

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