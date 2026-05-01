La cantante Olivia Rodrigo, protagonista de la camiseta del Barça para el Clásico

Barcelona, 1 may (EFE).- La estadounidense Olivia Rodrigo, ganadora de varios premios 'Grammy' y superestrella internacional, será la protagonista de la camiseta del Barça para el clásico del 10 de mayo ante el Real Madrid, ya que los azulgranas vestirán una versión especial de la prenda blaugrana con el logotipo de una de las artistas más reconocidas de su generación.

La cantante estadounidense, con más de 55 millones de oyentes mensuales y nueve canciones en el 'Billions Club' de Spotify, se suma a la lista de grandes estrellas como Drake, ROSALÍA, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran que han prestado su logotipo a la camiseta del Barça en un clásico, gracias al acuerdo de la entidad azulgrana con Spotify, patrocinador de la entidad.

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"Ver (el logo) ‘OR’ en la camiseta del FC Barcelona para El Clásico es algo que aún no sé cómo asimilar. Ha sido increíble ver cómo la camiseta cobraba vida y crear toda una colección junto a Spotify y el Barça", aseguró la artista en declaraciones ofrecidas por Spotify en un comunicado.

"Además, poder actuar para los fans que me han escuchado desde el principio, en una ciudad como Barcelona, será algo muy especial. Lo es todo para mí. Estoy deseando verles", dijo Olivia Rodrigo sobre el concierto que ofrecerá dos días antes del partido.

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Junto a la camiseta, Spotify y el FC Barcelona han creado una colección especial con Olivia Rodrigo que combina la identidad icónica del Barça con el universo visual de la artista, mediante prendas y accesorios exclusivos.

Inspiradas en el año de fundación del club, habrá 1899 camisetas de edición limitada disponibles para su compra, con precios que oscilan entre los 399,99 euros hasta los 2.999,99 euros, en caso de que esté firmada por la artista.

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La colección de camisetas y productos de Spotify x Olivia Rodrigo x FC Barcelona podrá adquirirse en las tiendas oficiales del Barça en España y online a partir de las 10:00 CEST de este 1 de mayo.

El logo de Olivia Rodrigo aparecerá en la camiseta del FC Barcelona que se vestirá durante el partido contra el Real Madrid el 10 de mayo, mientras que el equipo femenino vestirá la camiseta en su encuentro de Liga F frente al Levante el 6 de mayo. EFE

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(foto) (vídeo)