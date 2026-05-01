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El Museo FIFA se prepara para el Mundial con una exposición interactiva

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Ginebra, 1 may (EFE).- El Museo FIFA de Zúrich abrirá el 20 de mayo una exposición interactiva sobre destrezas en el fútbol a modo de preparación para el Mundial 2026 que se inicia en poco menos de un mes, en la que los visitantes podrán emular los entrenamientos de sus ídolos.

Podrán poner a prueba sus aptitudes en velocidad, agilidad, coordinación y precisión, en diferentes pruebas basadas en las habilidades individuales de jugadores como Mbappé, Messi, Vitinha, Haaland, Vinícius Junior, Haary Kane o Haaland.

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Se utilizarán sistemas de entrenamiento usados en el deporte profesional para medir y desarrollar el rendimiento, indicó el museo en un comunicado.

A modo de "descanso", habrá una sección dedicada a los estadios y las ciudades que acogerán el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, así como a las 48 selecciones participantes.

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También se expondrán objetos de la colección oficial del museo, como una camiseta vestida por Haaland en el pasado Mundial de Clubes, o unas botas utilizadas por Vinícius Junior en la Copa del Mundo de Catar 2022.

La exposición se prolongará durante todo el verano e incluirá una vez comenzada la Copa del Mundo proyecciones de algunos partidos de la competición.

El museo llevará a cabo exposiciones y actividades paralelas en Miami (Estados Unidos), Vancúver (Canadá) y Hong Kong durante las semanas mundialistas. EFE

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EFE

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