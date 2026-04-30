Investigador de Gürtel dice que tuvo indicios de micrófonos en su despacho y seguimientos

Madrid, 30 abr (EFE).- Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, ha declarado en la Audiencia Nacional que cuando efectuaba aquella investigación tuvo "indicios" de que podrían haberle "monitorizado" su despacho, colocándole micrófonos, o de seguimientos a su vehículo.

"Tuve seguimientos y vigilancias. Se me ha investigado a ver si mi conducta era ética o no y si se hubiera encontrado me hubieran hecho un chantaje", ha declarado Morocho en su segunda comparecencia como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información que pudiera resultar "incriminatoria" cuando se investigaban Gürtel y la caja B.

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Ante la sala, y tras una pregunta del letrado de uno de los acusados, José Luis Olivera, que fue jefe de Morocho en la UDEF, este inspector ha mostrado un plástico, con dichos indicios: "Encontramos en el despacho una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía".

Cuando encontró aquellos indicios el juez instructor, Pablo Ruz, le preguntó a él qué podían hacer y éste le dijo: "yo no conozco, pero quien lo pudiera hacer es probablemente el que lo ha puesto".

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Este inspector ha relatado como el temor a un control llevó al juez instructor a tomar precauciones como trabajar con un portátil externo para evitar "fugas de información" o hablar en un punto exterior a su despacho las cuestiones sensibles y críticas para la investigación.

También ha explicado que el objetivo fundamental de los jueces y suyo era que "la investigación avanzara" aunque fuera a "trancas y barrancas".

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Por segundo día, Morocho ha relatado las presiones que sufrió mientras investigaba Gürtel y los papeles de Bárcenas, que empezaron prácticamente desde el inicio de la investigación, en 2009, pero que tuvieron un "salto de calidad" "una vez que el Partido Popular entra en el Gobierno y toma la batuta de la policía", según ha explicado.

Según Morocho, hubo una "estrategia buscada" para desmantelar su grupo de investigación, que perdió a tres personas en 2013, a un subinspector muy importante en 2014 y en 2015 a otras cinco personas porque se les ofreció un puesto con una mejor remuneración. Esa situación provocó que quedasen informes sin hacer "porque no había capacidad investigativa", según ha sostenido Morocho.

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Además, preguntado por el interés que suscitaba su persona, por el puesto que le ofreció Olivera en Lisboa en un encuentro en el que dijo haber recibido una llamada del ministro Jorge Fernández Díaz, ha manifestado que un superior, Manuel Vázquez, le llego a decir que Mariano Rajoy conocía "su nombre".

Esta misma defensa ha cuestionado a Morocho por haber hecho varios viajes internacionales para abordar los problemas de la piratería en alta mar, una función que según Morocho era un "trabajo adicional muy ocasional" que partió con un "regalo" de Olivera, ir a Kenia a un encuentro al que no querían ir sus superiores.

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Varias defensas le han cuestionado por el respaldo recibido por los acusados o por las medallas que recibió y Morocho ha reconocido, por ejemplo, que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, ahora en el banquillo, le llamó para apoyarle ante una noticia en prensa en el que le habían criticado.

La defensa de Olivera ha querido comprobar además si Morocho estaba "descontento" por la falta de apoyo ante las siete querellas que recibió en aquella época, un "devenir" que Morocho ha enmarcado "en la dinámica que tenían los dirigentes del PP para atacar la investigación".

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Además, este inspector ha relacionado a Olivera, a quien no acusa la Fiscalía, con el exministro del Interior al que conocía previamente porque había sido conductor del político del PP en Barcelona y con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también acusado, y de quien su jefe le digo que era amigo suyo. EFE