Entidades de migrantes piden medidas para afrontar el reto de la regularización

Barcelona, 30 abr (EFE).- La plataforma Regularización Ya ha convocado este jueves una concentración en Barcelona para exigir a las administraciones que estén a la altura del "reto histórico" que supone la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, que está causando colas ante las oficinas de muchas sedes administrativas.

Unas 120 personas, según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Barcelona, han secundado esta convocatoria en la plaza de Sant Jaume, a la que se han sumado diversas entidades sociales.

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Desde que se abrió el plazo para realizar de manera presencial la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, el 20 de abril, son miles los migrantes que hacen largas colas en diferentes puntos para conseguir el certificado de vulnerabilidad social y el del padrón.

La portavoz de Regularización Ya, Victoria Columba, ha denunciado que el Ayuntamiento de Barcelona ha atendido a estas personas de una manera "humillante", una imagen que "solo alimenta los discursos de odio hacia los migrantes". "Han tenido a gente durmiendo en la calle esperando ser atendidos durante dos semanas", ha asegurado.

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En diversas ocasiones se han vivido escenas de tensión frente al servicio municipal de atención a inmigrantes, emigrantes y refugiados (SAEIR) o frente a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC), que han hecho necesaria la actuación de la Guardia Urbana.

Victoria Columba ha opinado que, si el consistorio no se pone a la altura "del reto histórico que supone esta regularización", quedarán señalados como "una vergüenza".

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La portavoz del movimiento ha denunciado que el Ayuntamiento barcelonés se ha tomado las directrices del Gobierno como si fuera "un menú a la carta" y ha denunciado que el consistorio pide a los solicitantes el certificado de empadronamiento, un papel que "en ningún lugar" del real decreto exige como necesario presentar.

Muchas de las personas que quieren solicitar el permiso se han quejado de que, pese a llevar horas esperando, se han quedado sin poder ser atendidas y les han dado un papel con una cita para otro día.

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El hecho de que muchas de estas personas no hablen castellano e incluso lo entiendan mal ha incrementado los problemas para poder ser atendidas.

Para dar respuesta a esto, Regularización Ya, junto con la ayuda de entidades sociales y sindicatos, ha instalado este jueves por la tarde mesas en la plaza Sant Jaume con el objetivo de informar y asesorar a personas que quieren solicitar el certificado de vulnerabilidad.

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Con esta iniciativa, el movimiento busca acompañar a las personas migrantes para que tengan una regularización "con respeto y dignidad". EFE

(Vídeo)

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