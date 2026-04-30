El euríbor cierra abril en el 2,747 %, máximos desde septiembre de 2024

Madrid, 30 abr (EFE).- El euríbor a doce meses, el principal índice usado en España para calcular las hipotecas variables, ha subido de nuevo en abril, hasta cerrar con una tasa media del 2,747 %, la más alta desde septiembre de 2024, y que encarecerá por segundo mes consecutivo los créditos hipotecarios.

En esta última sesión de abril, el euríbor ha subido con fuerza, hasta el 2,848 %, y así, la tasa media del mes ha quedado en el 2,747 %, lo que supone 21,5 puntos básicos más respecto a marzo.

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En el mes previo, el euríbor se disparó hasta el 2,532 %, en el que fue su mayor ascenso mensual en más de tres años (enero de 2023), al subir 31,9 puntos básicos.

Con esa subida, el euríbor, que había permanecido estable los últimos meses, encareció las hipotecas variables por primera vez desde abril de 2024.

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Y ello, como consecuencia del conflicto desatado a finales de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado una escalada en los precios de la energía y como consecuencia, un alza de la inflación.

El temor a un fuerte repunte de los precios también provocó que se elevaran las expectativas de subidas de tipos por parte de los bancos centrales.

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Ahora en abril, el euríbor ha seguido subiendo, aunque con menor intensidad, gracias a los intentos de desescalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En declaraciones a EFE, el analista de Banco Big Joaquín Robles explica que el euríbor ha cerrado ligeramente por debajo de los niveles en los que empezó abril, y que ello tiene que ver con las perspectivas de inflación y sobre todo, con las estimaciones que se hacían de los próximos movimientos de los bancos centrales.

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"Vimos un mes de marzo donde se dispararon los precios del petróleo, donde se empezó a generar una expectativa de que la inflación podría superar incluso el 2,5 o 3 % durante abril", y eso generó la perspectiva de que pudiera haber incluso dos subidas de 25 puntos básicos antes de verano por parte del BCE", recuerda.

De cara a los próximos meses espera que el euríbor pueda volver a revertir la situación, hasta situarse en niveles del 2,50 % e incluso por debajo.

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"A medida que se estabilicen los precios del petróleo, también se frenará esa expectativa de subida de tipos por parte del BCE", concluye.

Justo este jueves, el BCE anunciará sus decisiones de política monetaria, y el consenso del mercado no espera cambios en los tipos de interés.

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Tras la nueva subida en abril, las hipotecas variables volverán a encarecerse, ya que hace un año, en abril de 2025, el indicador cerró con una tasa mucho menor, del 2,143 %.

Así, para una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más el 1 %, la cuota subirá en más de 700 euros al año.

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Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 1.140 euros anuales. EFE