Espana agencias

El euríbor cierra abril en el 2,747 %, máximos desde septiembre de 2024

Guardar

Madrid, 30 abr (EFE).- El euríbor a doce meses, el principal índice usado en España para calcular las hipotecas variables, ha subido de nuevo en abril, hasta cerrar con una tasa media del 2,747 %, la más alta desde septiembre de 2024, y que encarecerá por segundo mes consecutivo los créditos hipotecarios.

En esta última sesión de abril, el euríbor ha subido con fuerza, hasta el 2,848 %, y así, la tasa media del mes ha quedado en el 2,747 %, lo que supone 21,5 puntos básicos más respecto a marzo.

PUBLICIDAD

En el mes previo, el euríbor se disparó hasta el 2,532 %, en el que fue su mayor ascenso mensual en más de tres años (enero de 2023), al subir 31,9 puntos básicos.

Con esa subida, el euríbor, que había permanecido estable los últimos meses, encareció las hipotecas variables por primera vez desde abril de 2024.

PUBLICIDAD

Y ello, como consecuencia del conflicto desatado a finales de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado una escalada en los precios de la energía y como consecuencia, un alza de la inflación.

El temor a un fuerte repunte de los precios también provocó que se elevaran las expectativas de subidas de tipos por parte de los bancos centrales.

Ahora en abril, el euríbor ha seguido subiendo, aunque con menor intensidad, gracias a los intentos de desescalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En declaraciones a EFE, el analista de Banco Big Joaquín Robles explica que el euríbor ha cerrado ligeramente por debajo de los niveles en los que empezó abril, y que ello tiene que ver con las perspectivas de inflación y sobre todo, con las estimaciones que se hacían de los próximos movimientos de los bancos centrales.

"Vimos un mes de marzo donde se dispararon los precios del petróleo, donde se empezó a generar una expectativa de que la inflación podría superar incluso el 2,5 o 3 % durante abril", y eso generó la perspectiva de que pudiera haber incluso dos subidas de 25 puntos básicos antes de verano por parte del BCE", recuerda.

De cara a los próximos meses espera que el euríbor pueda volver a revertir la situación, hasta situarse en niveles del 2,50 % e incluso por debajo.

"A medida que se estabilicen los precios del petróleo, también se frenará esa expectativa de subida de tipos por parte del BCE", concluye.

Justo este jueves, el BCE anunciará sus decisiones de política monetaria, y el consenso del mercado no espera cambios en los tipos de interés.

Tras la nueva subida en abril, las hipotecas variables volverán a encarecerse, ya que hace un año, en abril de 2025, el indicador cerró con una tasa mucho menor, del 2,143 %.

Así, para una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más el 1 %, la cuota subirá en más de 700 euros al año.

Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 1.140 euros anuales. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Favreau: "Si 'Star Wars' va a seguir adelante hay que presentarla a una nueva generación"

Infobae

Eros Ramazzotti anuncia otro concierto en Madrid para la primavera de 2027

Infobae

El Gobierno denuncia el "acoso" a Begoña Gómez y el PP defiende el derecho a preguntarle

Infobae

A prisión una mujer por atracar con un cuchillo un salón de juegos en Palma

A prisión una mujer por atracar con un cuchillo un salón de juegos en Palma

Sarabia: "Estamos en una dinámica positiva y hay que aprovechar esa energía ante el Celta"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

ECONOMÍA

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

DEPORTES

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal