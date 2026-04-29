Bustinduy quiere retomar negociaciones Junts y PNV para que apoyen la prórroga de alquiler

Madrid, 29 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este miércoles que "volverá a llevar" al Congreso la prórroga de los alquileres "hasta que sea una realidad" y que está dispuesto a "retomar" las negociaciones con Junts y el PNV para conseguir su apoyo.

Bustinduy ha explicado, en una entrevista en RNE, que las demandas de Junts "no hacen inviable un acuerdo en absoluto" y que muchas son "matizaciones" y cuestiones "perfectamente negociables".

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Ha puesto como ejemplo la petición del IVA franquiciado, que ya fue objeto de un "preacuerdo" con el Gobierno, según ha recordado.

En la misma línea, se ha mostrado convencido de que los argumentos que ayer esgrimió el PNV para abstenerse en la votación son "solucionables también", si hay "voluntad política".

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A su juicio, los motivos que dieron todos los grupos que votaron en contra del decreto ley de prórroga de los alquileres fueron "extemporáneos" y "ninguno de fondo", lo que permite "reconstruir el acuerdo".

Éste pasaría por negociar varias medidas, como la de las bonificaciones fiscales como incentivo para que los caseros bajen los precios, por regular el alquiler de temporada y por restringir la compra especulativa de vivienda, ha apuntado.

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Tras criticar la "desconexión entre la clase política y la angustia de las familias" que, en su opinión, se vio ayer en el debate del Congreso, Bustinduy ha confiado en que "la próxima vez" el Ministerio de Vivienda estará más convencido del "consenso" en torno a esta medida y ha vuelto a garantizar que "todas las prórrogas solicitadas con el decreto en vigor son validas y obligatorias". EFE