Espana agencias

Bustinduy quiere retomar negociaciones Junts y PNV para que apoyen la prórroga de alquiler

Guardar

Madrid, 29 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este miércoles que "volverá a llevar" al Congreso la prórroga de los alquileres "hasta que sea una realidad" y que está dispuesto a "retomar" las negociaciones con Junts y el PNV para conseguir su apoyo.

Bustinduy ha explicado, en una entrevista en RNE, que las demandas de Junts "no hacen inviable un acuerdo en absoluto" y que muchas son "matizaciones" y cuestiones "perfectamente negociables".

PUBLICIDAD

Ha puesto como ejemplo la petición del IVA franquiciado, que ya fue objeto de un "preacuerdo" con el Gobierno, según ha recordado.

En la misma línea, se ha mostrado convencido de que los argumentos que ayer esgrimió el PNV para abstenerse en la votación son "solucionables también", si hay "voluntad política".

PUBLICIDAD

A su juicio, los motivos que dieron todos los grupos que votaron en contra del decreto ley de prórroga de los alquileres fueron "extemporáneos" y "ninguno de fondo", lo que permite "reconstruir el acuerdo".

Éste pasaría por negociar varias medidas, como la de las bonificaciones fiscales como incentivo para que los caseros bajen los precios, por regular el alquiler de temporada y por restringir la compra especulativa de vivienda, ha apuntado.

Tras criticar la "desconexión entre la clase política y la angustia de las familias" que, en su opinión, se vio ayer en el debate del Congreso, Bustinduy ha confiado en que "la próxima vez" el Ministerio de Vivienda estará más convencido del "consenso" en torno a esta medida y ha vuelto a garantizar que "todas las prórrogas solicitadas con el decreto en vigor son validas y obligatorias". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ruido, el "agresor invisible" de la salud al que no damos importancia

Infobae

Condenado a siete años de prisión por agredir sexualmente a una estudiante alemana de Erasmus en Sevilla

Condenado a siete años de prisión por agredir sexualmente a una estudiante alemana de Erasmus en Sevilla

Descartan que la desaparición de Tavira esté relacionada con el crimen de la viuda de Sala

Infobae

Prisión para un conductor que atropelló mortalmente a una mujer en Carlet (Valencia) y se dio a la fuga

Prisión para un conductor que atropelló mortalmente a una mujer en Carlet (Valencia) y se dio a la fuga

Los allanamientos y usurpaciones de vivienda caen un 9,4 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

ECONOMÍA

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open