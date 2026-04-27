Espana agencias

Un informe presentado por la defensa de Begoña Gómez justifica que cuente con asesores

Guardar

Madrid, 27 abr (EFE).- La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado en el juzgado un informe de un catedrático que analiza la necesidad de que el cónyuge del jefe del Ejecutivo cuente con asesores, como han hecho sus antecesoras con el Palacio de La Moncloa.

El informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Julio Víctor González García ha sido remitido al juez Juan Carlos Peinado, que propone juzgar a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

"Los caracteres del puesto de trabajo del cónyuge del presidente del Gobierno se han configurado por un actuar común de los últimos 49 años, respondiendo a patrones similares y en donde los cambios que se han producido han sido menores y han derivado de necesidades propias de cada una de las consortes", señala.

Recuerda que la pareja del presidente no ha sido elegida por la ciudadanía, no tiene ningún cargo público, pero se espera de ella que cumpla cierto papel institucional, "por lo que podría hablarse de un trabajo (no remunerado) que limita su autonomía y su desarrollo personal".

Eso y el hecho de que el Complejo de La Moncloa sea la sede de la Presidencia del Gobierno y la residencia oficial del presidente y su familia "determina que hay personal dedicado al servicio directo de la familia del presidente y que hay gastos que derivan directamente de la familia del presidente".

Para el catedrático, estas circunstancias obligan "a que el personal de apoyo al cónyuge del presidente lo sea, no solo de su actividad institucional o familiar, sino también de su actividad profesional. El cónyuge del presidente no administra recursos públicos, ya que carece de capacidad de gasto propio, debiendo utilizar los recursos asignados al presidente y su familia para el desempeño de sus funciones".

El informe detalla el papel del personal de asistencia a los cónyuges desde 1977, desde la presidencia de Adolfo Suárez a la actualidad, y concluye que existe una "aceptación social de la existencia de este equipo personal del consorte", por ejemplo ante la enorme correspondencia que reciben por parte de la ciudadanía, cuando no ocupan cargo alguno.

También argumenta la normalidad con que la sociedad asume la presencia de los consortes en actos institucionales y de la utilización de su personal en horarios de trabajo para actos privados, como hizo la mujer del presidente José María Aznar en la organización de la boda de su hija o el apoyo en la campaña a la alcaldía de Madrid.

Describe cómo en muchos casos había una amistad previa del asistente con la pareja del presidente como ocurrió, por ejemplo, con una compañera de trabajo de Elvira Fernández (esposa de Mariano Rajoy), María García Castro, que llegó a la Moncloa para ocupar un puesto de personal eventual por su amistad forjada en la empresa donde ambas trabajaban.

Misma relación afectiva que se repitió en el caso de la secretaria de Sonsoles Espinosa (mujer de José Luis Rodríguez Zapatero) o Ana Botella, que contó con la colaboración de la secretaria de su marido.

En su conclusión final, González García considera que "los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional" permiten afirmar que "una práctica continuada, como la que se ha seguido desde el año 1977, se ha de mantener hasta ahora, salvo que se regulara en sentido diferente por un acto del poder público". EFE

Últimas Noticias

Morante y David de Miranda ganan los principales premios de la Feria de Abril de Sevilla

Infobae

Medveded: "Es absolutamente increíble lo que está haciendo Jódar a su edad"

Infobae

Largas colas en el Estadio de Vallecas para comprar entradas

Infobae

Hermana y expareja de Maradona declararán este martes en el juicio

Infobae

La portera Silvia Navarro, leyenda del balonmano español, se retira a los 47 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

ECONOMÍA

El cable de 1.000 kilómetros que podría unir a España e Irlanda: “Una interconexión a gran escala para reforzar la competitividad de la Unión Europea”

El cable de 1.000 kilómetros que podría unir a España e Irlanda: “Una interconexión a gran escala para reforzar la competitividad de la Unión Europea”

La CNMC abre un nuevo expediente “muy grave” contra Iberdrola por reducir su producción nuclear sin autorización el día del apagón

Cosas que aprendimos del apagón y se nos han olvidado: de la importancia del efectivo a la vuelta de la radio y la desconexión forzada

Escriben una nota a un compañero de trabajo por su mal olor y se vuelve viral en redes sociales: un abogado explica qué puede ocurrir en estos casos

La jubilación en España cambia en 2027: aumenta la edad legal para retirarse y se endurecen los requisitos para cobrar el 100% de la pensión

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”