Mar Flores y su hijo donan el premio de ‘DecoMasters’ al chef Carlos Maldonado

Talavera de la Reina (Toledo), 27 abr.- Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, los ganadores del programa de decoración ‘DecoMasters', han donado el cheque del premio, valorado en 50.000 euros, a la fundación Semillas, del chef Carlos Maldonado.

Maldonado, en declaraciones a los medios este lunes en Talavera de la Reina (Toledo), ha asegurado que hay que celebrar y agradecer lo que han hecho Mar Flores y Carlo Costanzia por la fundación, que se encarga de la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, ofreciendo una experiencia laboral en el sector de la hostelería.

El chef ha recordado que desde que inició Semillas han pasado “casi que 4 años” y ha recalcado que en este tiempo han nacido otros proyectos como el restaurante Semillas en Malabo, Guinea Ecuatorial, que abrió en 2022, y la colaboración con la ONG Cocina por el cambio, destinada a mujeres refugiadas en los campamentos saharauis.

Flores ha expuesto que en lo personal, a lo largo de los años, ha trabajado con varias fundaciones, y ha sido gracias a un acuerdo con su hijo el elegir la fundación de Maldonado para donar el premio, “después de valorar muchas fundaciones, pero la que más nos tocaba el corazón era la tuya”.

Constanzia ha explicado que se siente muy identificado con Maldonado y que muchas de las personas que trabajan en Semillas, debido a que él ha pasado por “los infiernos de la vida y por mucha hostelería, y aquí se junta la vuelta a la vida y a la realidad” que te ayudan a “salir de los bajos fondos”.

Para terminar el acto de entrega del cheque, Maldonado ha regalado a Flores y Constanzia dos placas realizadas con cerámica talaverana, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. EFE

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