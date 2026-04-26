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Guillermo Fernández Romo: "No hemos cumplido el objetivo que queríamos"

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Ferrol (A Coruña), 26 abr (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Guillermo Fernández Romo, ha admitido que el empate de este domingo (2-2) ante el Real Avilés Industrial en A Malata supone no haber "cumplido el objetivo que queríamos", pero ha emplazado a que la imagen ofrecida durante parte del encuentro sirva de "trampolín para ganar el sábado en casa".

En rueda de prensa, el técnico ha sostenido que esperaba que el cuadro asturiano "iba a estar replegado" y ha reconocido que los verdes estuvieron "inestables" en el duelo liguero, pero ha remarcado que su "vista no va hacia lo que hemos sido", sino de cara al futuro.

Así, ha destacado que el conjunto naval "ha terminado con buen carácter" y generando "ocasiones en portería contraria", aspectos positivos que ha abogado por "rescatar de cara al siguiente" partido, un derbi de rivalidad autonómica frente al Pontevedra.

Fernández Romo ha incidido en que el equipo no consiguió el "objetivo primordial", vencer al Real Avilés Industrial, pero ha emplazado a detenerse en las "cosas que van a ayudar; hemos hecho un partido para meter más de dos goles".

"Nos ha faltado dominio, terminarlo en más situaciones; esas de déficit te van condenando, pero quiero centrarme en lo que tenemos que hacer en el siguiente", ha apostillado el preparador, que ha apostado por "cerrar y ganar" el próximo encuentro.

Además, ha reconocido que el conjunto ferrolano no es "un equipo especialmente fuerte, tenemos que coordinar de otra manera", aunque ha ensalzado la "voluntad y carácter que ha querido tener para remontar; hay que ganar todos los partidos, pleno".

Guillermo Fernández Romo ha subrayado el "daño" generado por Álvaro Giménez o Pascu, pero también el hecho de que a la "primera que nos hemos abierto un poco nos han hecho el 0-1; el final de la primera parte ha sido muy bueno, hemos podido empatar en alguna de las situaciones que hemos tenido".

Finalmente, ha aplaudido los intentos por "buscar ese objetivo del gol" y que se dispusiese de "más llegada que en otros partidos; a veces, con dos delanteros, ganas en esa posibilidad y eres vulnerable en otras fases, tenemos que seguir buscando".

"Pienso en ganar todos los partidos que nos quedan; he visto a la gente dolida, queríamos demostrar que el último partido aquí fue un error que no queremos que se vuelva a repetir", ha remachado, para concluir que Chema Rodríguez pidió el cambio porque se le "estaba haciendo más pesado" el encuentro, tras el que ha resaltado su labor. EFE

rs/plv

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