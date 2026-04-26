Hoy será noticia. Lunes, 27 de abril

ESPAÑA INVERSIÓN

Pedro Sánchez inaugura la segunda edición del Invest in Spain Summit

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura este lunes la segunda edición del foro internacional Invest in Spain Summit.

Un foro internacional que reúne al Ejecutivo con más de 70 inversores extranjeros para reforzar la atracción de inversión en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos.

JUICIO KITCHEN

Arenas, Sáenz de Santamaría y Willy Bárcenas declaran en el juicio Kitchen

Madrid (EFE).- Este lunes están citados en el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, el hijo de éste -Willy Bárcenas-; el senador del PP y ex secretario general del partido Javier Arenas y la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy Soroya Sáenz de Santamaría.

El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, se acerca a su ecuador, con nuevos interrogatorios acerca de la presunta operación orquestada entre 2013 y 2015 para sustraer documentos al extesorero que pudieran resultar comprometedores para el PP, cuando se investigaban Gürtel y la caja B.

JUICIO ÁBALOS

Los agentes de la UCO defienden su investigación a Ábalos en el Supremo

Madrid - Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron las presuntas irregularidades cometidas por el exministro José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama en los contratos de material sanitario durante la pandemia testifican en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo.

El juicio entra en su cuarta semana, en la que está previsto que los tres acusados tomen la palabra ante el tribunal.

JUICIO PUJOL

La Audiencia Nacional examina este lunes a Pujol para decidir si lo exime por demencia

Barcelona (EFE).- El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol comparece presencialmente ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga por la fortuna oculta en Andorra, que deberá decidir si está en condiciones de defenderse pese a su deterioro cognitivo, una vez lo examine un médico forense.

El tribunal citó esta semana a Pujol, al que hasta ahora había permitido seguir el juicio de forma telemática, para que lo explore el forense de la Audiencia Nacional a las 9:30 horas, antes de que se inicie el turno de declaraciones de los acusados, que empieza precisamente con su interrogatorio.

SEGURIDAD FERROVIARIA

Ciaf, Adif, Renfe y Semaf abren esta semana la comisión del Senado sobre la red ferroviaria

Madrid (EFE).- La Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria arranca esta semana con las comparecencias de los presidentes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf), Adif y Renfe y del secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf).

Tres meses después del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, el presidente de la Ciaf, Ignacio Barrón, abrirá la serie de comparecencias este lunes, 27 de abril, a las 11.30.

HUELGA MÉDICOS

Sindicatos médicos llaman a otra huelga contra Sanidad

Madrid (EFE).- Los sindicatos médicos llaman de nuevo, a partir de este lunes, a secundar el tercer paro semanal del año de batas blancas ante un nuevo fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad por mejorar sus condiciones y en un clima de acusaciones mutuas de manipular sus conversaciones.

Desde la anterior huelga de marzo, Ministerio y comité de huelga -conformado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- se han reunido hasta cuatro veces.

IA ESPAÑOL

Expertos analizan en La Rioja la IA en español

Logroño (EFE).- La jornada '¡Háblame máquina! Oralidad e IA en español' reúne este lunes en La Rioja a expertos que analizarán la inteligencia artificial.

Así, debatirán los avances, las necesidades y la perspectiva de la IA en relación con la oralidad expresada en lengua española.

DOLORES VÁZQUEZ

Homenaje a Dolores Vázquez en el Día de la Visibilidad Lésbica

Madrid (EFE).- El Ministerio de Igualdad ofrece el Día de la Visibilidad Lésbica un homenaje a Dolores Vázquez, quien a finales de la década de los 90 pasó 519 días en prisión hasta que pudo probar su inocencia en el asesinato de la joven malagueña Rocío Wanninkhof.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, entregará la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad a Dolores Vázquez, en la sede del ministerio.

EL TIEMPO

La inestabilidad predominará este lunes en el norte peninsular con chubascos y tormentas

Madrid (EFE).- La inestabilidad en zonas del Cantábrico, el este de Galicia, la Ibérica norte, los Pirineos, el norte de Castilla y León y el Ebro será un factor predominante este lunes en la península, donde habrá chubascos y tormentas mientras que el tiempo será estable en el centro, sur y las Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anticipado nubes bajas matinales en puntos del Cantábrico, así como en el Estrecho y en el mar de Alborán, donde podrían darse precipitaciones débiles. En Canarias se espera cielo nuboso y precipitaciones débiles, que serán más probables en el norte de las islas.

EFE

plv