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Paula Blasi: "Me han faltado 20 metros para estar en el grupo"

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Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- La ciclista española Paula Blasi (UAE) declaró que le habían "faltado 20 metros para estar en el grupo" de ciclistas que peleó por el podio, después de terminar en quinta posición en su debut en la Lieja-Bastoña-Lieja, en su décima edición en categoría femenina.

"Después de la Roche-aux-Faucons, pensaba que estaba muy cerca de las tres de delante. No he podido empujar más, porque estaba cerca del límite. Me han faltado 20 metros para estar en el grupo. Cuando sientes que estás tan cerca... Obviamente estoy muy contenta con ser quinta, pero cuando vas a por la victoria te da pena", resumió.

Después de solo una victoria a nivel World Tour en 2025, Blasi completó su tríptico de las Ardenas con victoria en la Amstel Gold Race, un tercer puesto en la Flecha Valona y, ahora, un quinto puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

"Siempre he estado muy hambrienta de resultados, siempre aspiro a lo mejor, pero esta semana está cambiando mi vida. Voy a seguir disfrutando de trabajar para el equipo, pero estoy muy contenta de lo que he conseguido", concluyó. EFE

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