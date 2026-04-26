1-2. El Elche consigue su primera victoria como visitante

Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- El Elche ganó este domingo al Oviedo por 1-2 en el Carlos Tartiere con goles de Pedro Bigas y Gonzalo Villar antes del descanso y logró su primera victoria como visitante en la presente liga.
Ilyas Chaira marcó para el Oviedo en la segunda mitad. EFE
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