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1-2. El Elche consigue su primera victoria como visitante

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Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- El Elche ganó este domingo al Oviedo por 1-2 en el Carlos Tartiere con goles de Pedro Bigas y Gonzalo Villar antes del descanso y logró su primera victoria como visitante en la presente liga.

Ilyas Chaira marcó para el Oviedo en la segunda mitad. EFE

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