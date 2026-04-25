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Munar: "Esta es mi realidad"

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Madrid, 25 abr (EFE).- Jaume Munar, que sufrió una dura derrota ante el noruego Casper Ruud, vigente campeón del torneo de Madrid, al que solo pudo ganar un juego (6-0 y 6-1) subrayó que su situación actual es la real y que ha de "apechugar" con ello como parte del proceso de recuperación.

"No me gusta jugar a este nivel sobre todo en casa, pista central... en un sitio idílico, con el que sueñas y el rendimiento que doy no es el que me gustaría. Pero esta es mi realidad. A veces ves la luz al final del túnel, otras ves que me cuesta algo más y hoy ha sido un día de esos acentuado por un jugadorazo delante con un nivel estratosférico y por mi lado apechugar... emocionalmente no es fácil pero entiendo y quiero ver que es algo del proceso para llegar donde quiero", destacó Munar que ha estado dos meses sin jugar a causa de una lesión en el húmero.

"Es parte del camino no solo por la lesión, sino por la compensación. Y me está costando dar pasos adelante. Pero sabíamos a lo que veníamos y esta es la realidad que tenemos hoy", insistió el tercer tenista español por ránking, que prefiere destacar las cosas positivas que forman parte de su vida.

"A nivel personal mi vida es fantástica con mi vida, mujer, amigos y equipo. Duelen los días como hoy, cuando uno ha hecho esfuerzos y se ve limitado. pero me quedo con lo positivo y tengo una vida fantástica. esto es un pequeño bache pero nada más", dijo.

"De estas dos semanas me llevo que en general he evolucionado aunque hoy ha sido un día realmente malo. Pero la realidad en dos semanas es que he mejorado. He jugado Barcelona y Madrid que a nivel emocional te llena. Hay cosas positivas más allá de este partido", insistió Munar que se va a bajar del challenger de Cagliari que tenía pensado jugar y acudirá al Masters 1000 de Roma y Roland Garros con parada en Ginebra.

"No jugaré el challenger de Cagliari y la hoja de ruta es Roma Ginebra y París aunque ahora se me3 hace complicado. La realidad es esta y es lo que hay y el trabajo está ahí", añdadió. EFE

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